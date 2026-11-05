Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Alexia află adevărul despre Olimpia și merge s-o vadă pe Victoria: Trăiești datorită mie!

În episodul 16 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 5 noiembrie 2026, George are parte de o surpriză de proporții! Alexia și Olimpia o aduc acasă pe Constance, dar acest lucru ne e deloc pe placul lui George, care susține în continuare că mama lui are nevoie de îngrijire medicală. Totodată, Alexia află că Olimpia o ține prizionieră pe Victoria!

Joi, 05.11.2026, 21:10