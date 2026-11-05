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Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Alexia află adevărul despre Olimpia și merge s-o vadă pe Victoria: Trăiești datorită mie!
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Alexia află adevărul despre Olimpia și merge s-o vadă pe Victoria: Trăiești datorită mie!

În episodul 16 din sezonul 3 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 5 noiembrie 2026, George are parte de o surpriză de proporții! Alexia și Olimpia o aduc acasă pe Constance, dar acest lucru ne e deloc pe placul lui George, care susține în continuare că mama lui are nevoie de îngrijire medicală. Totodată, Alexia află că Olimpia o ține prizionieră pe Victoria!
Joi, 05.11.2026, 21:10
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Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Olimpia și Matei îl acuză pe George pentru starea lui Constance: Ești vinovat!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Olimpia și Matei îl acuză pe George pentru starea lui Constance: Ești vinovat!

Logo show Joi, 05.11.2026, 21:30 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Sandra o salvează pe Victoria cu prețul vieții! Mirela o împușcă pe fiica ei!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Sandra o salvează pe Victoria cu prețul vieții! Mirela o împușcă pe fiica ei!

Logo show Joi, 05.11.2026, 20:39 Furnicuțele 2026. Mărturisiri sincere! Ce îl sperie cel mai mult pe Nea Mărin

Furnicuțele 2026. Mărturisiri sincere! Ce îl sperie cel mai mult pe Nea Mărin

Logo show Joi, 05.11.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Nea Mărin și Liviu Vârciu

Furnicuțele 2026. Cum a început prietenia dintre Nea Mărin și Liviu Vârciu

Logo show Joi, 05.11.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Nea Mărin, provocare cu mingea de fotbal! Câte puncte a obținut?

Furnicuțele 2026. Nea Mărin, provocare cu mingea de fotbal! Câte puncte a obținut?

Logo show Joi, 05.11.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Fiicele lui Nea Mărin, surpriză pentru tatăl lor! Ce amintiri au

Furnicuțele 2026. Fiicele lui Nea Mărin, surpriză pentru tatăl lor! Ce amintiri au

Logo show Joi, 05.11.2026, 18:26 Furnicuțele 2026. Nea Mărin și soția lui, împreună de 47 de ani: ”Până la cununia civilă, nu am fost împreună”

Furnicuțele 2026. Nea Mărin și soția lui, împreună de 47 de ani: ”Până la cununia civilă, nu am fost împreună”

Logo show Joi, 05.11.2026, 18:16 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonny Medini să devină finul lui Nea Mărin

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Sonny Medini să devină finul lui Nea Mărin

Logo show Joi, 05.11.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Jocul „Furnică la apă” le-a dat emoții! Cine s-a udat?

Furnicuțele 2026. Jocul „Furnică la apă” le-a dat emoții! Cine s-a udat?

Logo show Joi, 05.11.2026, 17:44 Furnicuțele 2026. Nea Mărin, sincer despre cariera sa în televiziune: „Nu mi-am dorit”

Furnicuțele 2026. Nea Mărin, sincer despre cariera sa în televiziune: „Nu mi-am dorit”

Logo show Joi, 05.11.2026, 17:30 Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare

Mireasa, sezonul 14. Alberto, în vizorul concurenților după atitudinea nepotrivită! Cine și-a dorit ca el să intre în cursa de eliminare

Logo show Joi, 05.11.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Conflictul de la task-ul cabinei telefonice s-a mutat între două mame! Carmen și Flori, schimb de replici

Mireasa, sezonul 14. Conflictul de la task-ul cabinei telefonice s-a mutat între două mame! Carmen și Flori, schimb de replici

Logo show Joi, 05.11.2026, 15:46
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