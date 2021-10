Ce facultate a terminat Cuza, concurentul de la Asia Express

Cuza, concurentul din sezonul 4 Asia Express: Drumul Împăraților, este un artist carismatic, mereu pus pe șotii, care face o echipă de senzație cu Emi, amuzând teribil telespectatorii.

La fiecare joc de amuletă sau în timpul curselor pentru imunitate, Cuza și Emi se luptă din răsputeri și fac tot posibilul să ajungă mereu primii. Felul în care reușesc să comunice cei doi, în special în situațiile dificile în care sunt puși adesea în timpul competiției, stârnește admirația, dar și amuzantul publicului.

Fanii Asia Express deja îi îndrăgesc, mai ales pentru faptul că în timpul fiecărei curse contra-timp, Emi și Cuza încearcă să se și distreze și să profite la maxim de faptul că se află în locuri atât de frumoase, încărcate de istorie și cultură.

Care e numele real și ce studii are Cuza

Concurentul plecat în cursa de pe ”Drumul Împăraților” este din Târgu Jiu, are 29 de ani și este fost student al Facultății de Medicină din Timișoara, specializarea Kinetoterapie.

Puțini știu însă că înainte de aceste cursuri, Cuza a dat admiterea la SRI și a picat la limită, cu doar 30 de sutimi sub linie. La scurt timp, s-a înscris la Facultatea de Drept din Târgu Jiu, dar nu a fost complet satisfăcut cu alegerea lui.

Citește și: Asia Express, 28 septembrie 2021. Emi și Cuza și-au „donat” avantajul în cursa pentru imunitate. Ce echipă au ales

Spre deosebire de studiul dreptului, rețelele sociale și muzica par a fi preocupările sale preferate. Aceste domenii l-au atras mai mult pe Cuza care se bucură acum de un succes enorm.

În buletin, concurentul de la ”Asia Express” sezon 4 este Iulian-Adrian Popescu, iar familia îl alintă Adi.

“Ai mei parcă au fost luați prin surprindere când a trebuit să îmi pună numele, pentru că le port amândurora prenumele, Iulian-Adrian, mama fiind Iuliana. Al cui este al doilea vă prindeți voi (râde)”, a explicat concurentul de la ”Asia Express: Drumul Împăraților” sezon 4.

Cuza și proiectul său de suflet, Noaptea Târziu

Cuza, Emi și prietenul lor, Cucu, au împreună proiectul Noaptea Târziu, un canal de YouTube pe care cei trei postează adesea video-uri și vloguri amuzante. Canalul trupei Noaptea Târziu a adunat peste 1,8 milioane de fani.

Chiar în timp ce se aflau la filmările pentru Asia Express, într-unul dintre interviuri, Emi și Cuza au mărturisit că proiectul Noaptea Târziu a împlinit 7 ani. Cei doi regretau că nu erau acasă, alături de Cucu, să sărbătorească împreună reușita lor. Atât Cuza, cât și Emi aveau lacrimi în ochi când povesteau despre proiectul lor.

Citește și: Asia Express, 28 septembrie 2021. Cuza a fost atacat de o cămilă. Ce probă au primit concurenții

De la ce vine porecla sa, Cuza

Cuza și-a primit porecla la o vârstă fragedă, în urma unei serbării din clasa a patra.

”Când eram în clasa a patra, am jucat într-o scenetă la serbarea școlii și am fost Cuza. Am avut o singură replică (râde), dar probabil atât de bine sau atât de prost am zis-o, că am rămas cu această poreclă”, a spus Cuza, în urmă cu patru ani, înainte de a participa la emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1.