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Concursul Viză de Asia te trimite în culisele noului sezon al show-ului fenomen Asia Express. Cum poți câștiga

Asia Express continuă aventura pe Drumul Mătăsii, iar fanii emisiunii au ocazia să intre în joc și să câștige premii!

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 13:19 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 13:40
Concursul Viză de Asia te trimite în culisele noului sezon al show-ului fenomen Asia Express. Cum poți câștiga | antena 1
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Cele nouă perechi de vedete din acest sezon trec prin provocări neașteptate, iar telespectatorii pot demonstra cât de bine urmăresc competiția. Participanții care răspund corect la întrebările concursului pot câștiga premii de luni până joi, la „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, dar și un premiu special: șansa de a merge în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express.

Cum poți participa la concursul Asia Express

Dacă urmărești aventurile concurenților și nu ratezi nicio ediție, ai ocazia să-ți testezi cunoștințele despre emisiune. Tot ce trebuie să faci este să urmărești fiecare ediție a sezonului și să răspunzi corect la întrebările din formularul concursului: https://vizadeasia.a1.ro.

Programul emisiunii este următorul:

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Duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY;

Luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Așadar, fii atent la aventurile celor nouă echipe, la provocările prin care trec vedetele și la momentele-cheie ale competiției. Detaliile din fiecare ediție te pot ajuta să găsești răspunsurile corecte și să intri în cursa pentru premii.

Ce premii poți câștiga la Super Neatza cu Răzvan și Dani

Concursul aduce surprize pentru telespectatorii care își demonstrează pasiunea pentru Asia Express. De luni până joi, în cadrul emisiunii „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, participanții pot câștiga un rucsac personalizat cu propriul nume și cu însemnele Asia Express, sau un premiu de consolare, care constă într-un abonament AntenaPLAY valabil un an.

Printre cele mai creative răspunsuri de până acum se numără următoarele: "Principalul motiv este curiozitatea de a vedea cum funcționează o echipă sub o presiune uriașă. Ritmul alert al filmărilor, interacțiunea directă cu localnicii și barierele lingvistice te obligă să fii vulnerabil și autentic.", "Doresc să particip la filmările emisiunii Asiа Express deoarece consider acest proiect o opоrtunitat‍e rară. Producția oferă o intensitate, о suită de încercări și trăiri de neegalat, imрosibil de întâ‍lnit în rutina de zi cu zi."

La premiul câștigat în timpul emisiunii se adaugă 1.000 de puncte în Kaufland Card XTRA.

Însă surpriza cea mai mare îi așteaptă pe cei care vor câștiga marele premiu al concursului.

Marele premiu: mergi cu echipa în culisele filmărilor Asia Express

Imaginează-ți cum ar fi să vezi îndeaproape ce se întâmplă în spatele camerelor și să descoperi atmosfera de la filmările uneia dintre cele mai urmărite emisiuni de aventură din România!

Marele premiu îți oferă șansa de a merge în culisele filmărilor pentru următorul sezon Asia Express, chiar în prima săptămână de producție. În plus, câștigătorul va primi 5.000 de puncte în Kaufland Card XTRA.

Dacă ești un fan adevărat al emisiunii, urmărește fiecare ediție, completează formularul și răspunde corect la întrebări. Poate chiar tu vei fi cel care va descoperi atmosfera din culisele următoarei aventuri Asia Express!

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