Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. O cămilă i-a dat mari bătăi de cap: „Spuneam textul, cămila scuipa și eu fugeam"

Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1

Drumul Mătăsii vine cu provocări nu doar pentru concurenți, ci și pentru Irina Fodor. Aflată în Uzbekistan pentru filmările noului sezon Asia Express, prezentatoarea a descoperit că uneori chiar și câteva secunde de intro pot deveni o adevărată aventură. Responsabilă pentru situație: o cămilă aflată lângă ea, care nu părea deloc impresionată de rigorile unei filmări TV.

Îmbrăcată într-un costum tradițional uzbec și pregătită să-și spună textul, Irina a fost avertizată de stăpânul animalului că trebuie să profite de momentele în care este „safe” să filmeze. Motivul? Cămila avea obiceiul să scuipe, iar între două asemenea momente echipa avea doar câteva secunde pentru a trage cadrul.

„Trebuia să fac un intro. Lângă mine era o cămilă și alături de ea, stăpânul ei, care mă anunța când e safe să filmez, ca ea să nu mă scuipe. Se pare că asta fac cămilele: își umflă fălcile, colectează un ghem de... chestii, își iau avânt și apoi te scuipă. Practic, eu aveam câteva secunde între aceste răbufniri în care puteam să filmez. Lucrurile s-au desfășurat așa: câteva secunde ziceam textul, scuipa cămila, iar ziceam textul, iar scuipa cămila și eu fugeam din cadru... și tot așa. Ne-a ieșit până la urmă. Ah, și mai eram îmbrăcată și cu un costum tradițional din Uzbekistan. A fost interesant, ce să zic”, povestește amuzată Irina Fodor.

Momentul este doar una dintre întâmplările neașteptate ale unui sezon în care Drumul Mătăsii îi va purta pe concurenți prin două lumi complet diferite, Uzbekistan și China, și va aduce cea mai mare diferență culturală resimțită până acum la Asia Express. Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, What’s Up și Miky sunt cele nouă echipe care vor porni fără telefoane și fără bani într-o cursă marcată de misiuni surprinzătoare, bariere lingvistice, diferențe culturale uriașe și o competiție dusă la un alt nivel.

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Asia Express – Drumul Mătăsii începe duminică, 6 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1 şi va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la 20.00 şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.