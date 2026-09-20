Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, scandal în parc: „M-au apucat toate spumele vieții!”
Episodul 9 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au rătăcit într-un parc uriaș, iar oboseala și căldura au dus la tensiuni între cele două. Situația s-a complicat după ce Mirela a pierdut foaia dintr-un plic, iar Oana a scăpat tableta pe jos. „M-au apucat toate spumele vieții”, a spus Mirela Vaida.
Duminica, 20.09.2026, 22:30