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Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, scandal în parc: „M-au apucat toate spumele vieții!”

Episodul 9 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au rătăcit într-un parc uriaș, iar oboseala și căldura au dus la tensiuni între cele două. Situația s-a complicat după ce Mirela a pierdut foaia dintr-un plic, iar Oana a scăpat tableta pe jos. „M-au apucat toate spumele vieții”, a spus Mirela Vaida.
Duminica, 20.09.2026, 22:30
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Logo show Sambata, 19.09.2026, 21:44
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