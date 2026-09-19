Anamaria Prodan și Ronald Gavril trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar impresara nu ezită să vorbească public despre sentimentele pe care le are pentru partenerul său.

Ce declarație de dragoste i-a făcut Anamaria Prodan lui Ronald Gavril. „Nu ne-am întâlnit ca să ne schimbăm…” | captura instagram/facebook

De această dată, vedeta i-a dedicat iubitului ei un mesaj emoționant, în care a vorbit despre respect, încredere, loialitate și viața pe care cei doi o construiesc împreună.

Ce declarație de dragoste i-a făcut Anamaria Prodan lui Ronald Gavril

Anamaria Prodan a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie în care apare alături de Ronald Gavril, însoțită de o amplă declarație de dragoste.

Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Ronald Gavril. Ce mesaj i-a transmis

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Vedeta a vorbit despre legătura dintre ei și despre lucrurile pe care consideră că se bazează relația lor. Anamaria Prodan spune că ea și Ronald Gavril nu s-au întâlnit pentru a se schimba unul pe celălalt, ci pentru a deveni mai puternici împreună:

„Când două forțe ale naturii se întâlnesc, nu se completează doar… construiesc. ❤️

Construiesc prin respect.

Prin iubire.

Prin încredere.

Prin dăruire.

Prin puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de furtuni.

Noi nu ne-am întâlnit ca să ne schimbăm, ci ca să devenim și mai puternici împreună. Două caractere puternice. Două suflete care știu ce înseamnă lupta. Două vieți care au ales același drum.

Și când la baza unei iubiri stau respectul, loialitatea și bucuria de a construi împreună, viața poate deveni exact ceea ce ai visat. ✨

Putere. Iubire. Construcție. Familie.

O viață de vis, construită împreună. ❤️”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

Mesajul a fost însoțit de o fotografie cu cei doi, iar impresara l-a etichetat pe Ronald Gavril și a folosit, printre altele, hashtag-urile „power”, „love”, „trust” și „family”.

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Anamaria Prodan și Ronald Gavril își exprimă frecvent sentimentele în mediul online, iar cea mai recentă declarație a vedetei arată cât de importantă este pentru ea ideea de a construi o viață împreună cu partenerul său.