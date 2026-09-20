Asia Express 2026. Costume de dragoni și litere misterioase! Noua provocare din China

Episodul 9 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Echipele au fost nevoite să se îmbrace în costume de dragoni și să găsească un copil care avea un săculeț cu trei litere chinezești. Cu ajutorul localnicilor, concurenții au trebuit să descopere ordinea corectă a literelor pentru a afla următoarea destinație. „M-am speriat. Cine știe ce se întâmplă”, a spus Loredana Chivu la începutul probei.

Duminica, 20.09.2026, 23:56