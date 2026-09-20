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Asia Express 2026. Costume de dragoni și litere misterioase! Noua provocare din China

Episodul 9 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 16 septembrie 2026. Echipele au fost nevoite să se îmbrace în costume de dragoni și să găsească un copil care avea un săculeț cu trei litere chinezești. Cu ajutorul localnicilor, concurenții au trebuit să descopere ordinea corectă a literelor pentru a afla următoarea destinație. „M-am speriat. Cine știe ce se întâmplă”, a spus Loredana Chivu la începutul probei.
Duminica, 20.09.2026, 23:56
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Asia Express 2026. Două cupluri vor continua cursa legate de mâini. Cine sunt?

Asia Express 2026. Două cupluri vor continua cursa legate de mâini. Cine sunt?

Logo show Duminica, 20.09.2026, 23:41 Asia Express 2026. Joc spectaculos pentru Joker și Amuletă! Patru chei, ascunse pe lac. Cine a câștigat

Asia Express 2026. Joc spectaculos pentru Joker și Amuletă! Patru chei, ascunse pe lac. Cine a câștigat

Logo show Duminica, 20.09.2026, 23:37 Asia Express 2026. Primele echipe ajung la Irina Fodor și intră în lupta pentru amuletă: „Obositor!”

Asia Express 2026. Primele echipe ajung la Irina Fodor și intră în lupta pentru amuletă: „Obositor!”

Logo show Duminica, 20.09.2026, 23:08 Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, scandal în parc: „M-au apucat toate spumele vieții!”

Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, scandal în parc: „M-au apucat toate spumele vieții!”

Logo show Duminica, 20.09.2026, 22:30 Asia Express 2026. Misiune dificilă în mall. Ce au pățit Gabi Torje și Alin Ciurariu

Asia Express 2026. Misiune dificilă în mall. Ce au pățit Gabi Torje și Alin Ciurariu

Logo show Duminica, 20.09.2026, 22:03 Asia Express 2026. Probleme în prima probă din China. Gabi Torje: „Când văd camerele, fug!”

Asia Express 2026. Probleme în prima probă din China. Gabi Torje: „Când văd camerele, fug!”

Logo show Duminica, 20.09.2026, 20:57 Asia Express 2026. Cheloo, reacție neașteptată când a văzut robotul: „Am o aversiune patologică”

Asia Express 2026. Cheloo, reacție neașteptată când a văzut robotul: „Am o aversiune patologică”

Logo show Duminica, 20.09.2026, 20:19 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce culori se poartă acum: nuanțele care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce culori se poartă acum: nuanțele care definesc sezonul

Logo show Duminica, 20.09.2026, 14:08 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Cum finanțăm locuința dorită

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Cum finanțăm locuința dorită

Logo show Duminica, 20.09.2026, 14:04 Super Neatza de Weekend. Joc cu premii. Recunoaște definiția și poți câștiga 2.500 lei!

Super Neatza de Weekend. Joc cu premii. Recunoaște definiția și poți câștiga 2.500 lei!

Logo show Duminica, 20.09.2026, 11:09 Super Neatza de Weekend. Conținut organic vs. reclame. Care este strategia potrivită pentru un cont abia deschis

Super Neatza de Weekend. Conținut organic vs. reclame. Care este strategia potrivită pentru un cont abia deschis

Logo show Duminica, 20.09.2026, 11:03 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Săgetorii pot avea parte de cheltuieli neprevăzute!

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Săgetorii pot avea parte de cheltuieli neprevăzute!

Logo show Duminica, 20.09.2026, 10:57
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