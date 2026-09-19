După tragicul accident de motocicletă pe care l-a suferit, Andrei Bordeianu a revenit în mediul online pentru a-și liniști comunitatea. Le-a explicat internauților care sunt traumatismele în prezent, după ce doctorii i-au făcut toate investigațiile necesare.

Andrei Bordeianu dezvăluie ce traumatisme are după accidentul grav de motocicletă. Mesajul transmis fanilor | captura instagram/facebook

Andrei Bordeianu a revenit cu noi detalii despre starea sa de sănătate, după gravul accident de motocicletă în urma căruia a suferit mai multe traumatisme. Antrenorul de fitness a publicat un nou videoclip în care le-a arătat urmăritorilor cum arată în prezent și a explicat care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă în perioada de recuperare.

Andrei Bordeianu dezvăluie ce traumatisme are după accidentul grav de motocicletă

Andrei le-a mulțumit celor care i-au fost alături după primul videoclip și a mărturisit că reacția oamenilor l-a emoționat.

„M-ați emoționat tare rău și vă mulțumesc enorm. După primul clip am avut multe urmăriri, mesaje, aprecieri”, a spus acesta.

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În noul material, Andrei a ales să vorbească despre traumatismele suferite și să le arate urmăritorilor inclusiv dispozitivul de fixare montat la nivelul bazinului, una dintre zonele cele mai afectate în urma accidentului.

„Clipul acesta este despre ce traumatisme am. Țin să vă arăt cum arată fixatorul de la bazin, că e cel mai avariat”, a explicat Andrei.

Pe lângă leziunile de la nivelul bazinului, acesta a suferit și o fractură gravă la mâna dreaptă. Andrei a explicat că are ambele oase fracturate și că, în prezent, poartă o orteză.

„Mâna dreaptă am o orteză. Ambele oase, am o mică pareză, nu pot să-mi mișc degetele”, a povestit el.

Accidentul i-a provocat și mai multe fracturi costale, care au dus la apariția unui pneumotorax. Problemele respiratorii au fost, de asemenea, importante, iar Andrei a povestit cât de dificilă a fost perioada imediat următoare accidentului.

În ciuda traumelor suferite, Andrei este optimist în ceea ce privește recuperarea mâinii și are încredere în medicii care s-au ocupat de el.

„Doctorul meu a fost un erou și toți doctorii au lucrat extrem de bine și am promisiune că îmi va reveni mâna”, a transmis acesta pe contul personal de Tik Tok.

Cum decurge recuperarea lui Andrei Bordeianu

În prezent, recuperarea este una dificilă. Andrei spune că este imobilizat la pat și că toate activitățile de zi cu zi se desfășoară în această situație.

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„Nu mă pot mișca, sunt imobilizat la pat, totul se întâmplă la pat”, a mărturisit el.

Chiar și în aceste condiții, Andrei spune că este recunoscător că a supraviețuit accidentului și că poate comunica în continuare cu oamenii care îi urmăresc parcursul.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu, căruia i-am încredințat toată viața mea. Sunt recunoscător că pot să trăiesc și pot să vorbesc cu voi”, a spus Andrei.

Fostul concurent a anunțat că va reveni cu noi materiale în perioada următoare și că, într-unul dintre videoclipurile viitoare, va povesti în detaliu cum s-a produs accidentul de motocicletă.