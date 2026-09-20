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Sarah Jessica Parker, reacție tranșantă după comentariile despre felul în care a îmbătrânit. „Ce să fac? Să dispar?”

Sarah Jessica Parker a vorbit fără ocolișuri despre îmbătrânire și despre presiunea pe care o resimt femeile, mai ales cele aflate în lumina reflectoarelor, atunci când încep să apară firele albe sau ridurile.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 17:25 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 19:09
Sarah Jessica Parker, reacție tranșantă după comentariile despre felul în care a îmbătrânit | Profimediaimages.ro
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Actrița din „Sex and the City” a atras atenția și asupra standardelor diferite aplicate femeilor și bărbaților atunci când vine vorba despre vârstă și aspect fizic.

O declarație făcută de vedetă în urmă cu câțiva ani a revenit în atenție pe rețelele sociale. Sarah Jessica Parker spunea atunci că este perfect conștientă de felul în care arată și se întreba, ironic, ce alternativă ar avea la procesul firesc de îmbătrânire. Actrița a vorbit ulterior și despre operațiile estetice și a recunoscut că s-a gândit inclusiv la un lifting facial.

Sarah Jessica Parker, despre comentariile privind felul în care a îmbătrânit

Discuția a pornit în 2021, înaintea lansării serialului „And Just Like That…”, continuarea producției „Sex and the City”. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis reveneau pe ecrane la aproape două decenii de la încheierea serialului care le-a făcut celebre, iar aspectul lor fizic a devenit rapid subiect de discuție pe internet. Într-un interviu acordat revistei Vogue, Sarah Jessica Parker a vorbit despre reacțiile pe care le-a observat în mediul online și a spus că multe dintre comentariile îndreptate către actrițe nu ar fi făcute în același mod în cazul bărbaților. Vedeta a dat drept exemplu chiar discuția apărută în jurul firelor sale albe: „Păr cărunt, păr cărunt, păr cărunt. Are păr cărunt?”, a rezumat actrița comentariile pe care le vedea despre ea, conform www.vogue.com. Sarah Jessica Parker a făcut atunci și o comparație cu bunul său prieten Andy Cohen. Cei doi fuseseră fotografiați împreună, iar actrița a remarcat că părul cărunt al acestuia nu provocase aceeași reacție: „Stau lângă Andy Cohen, iar el are tot părul cărunt și arată extraordinar. De ce pentru el este în regulă?”, spunea actrița pentru Vogue.

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„Ce să fac? Să nu mai îmbătrânesc? Să dispar?”

Nu doar părul actriței ajunsese să fie analizat. Sarah Jessica Parker spunea că oamenii comentau inclusiv numărul ridurilor sale. Actrița a remarcat că femeile sunt criticate indiferent de alegerea făcută: dacă îmbătrânesc natural sunt judecate pentru semnele vârstei, iar dacă apelează la proceduri pentru a-și schimba aspectul sunt, la rândul lor, comentate.
„Știu cum arăt. Nu am de ales. Ce să fac? Să nu mai îmbătrânesc? Să dispar?”, a fost replica actriței, potrivit www.vogue.com.
Declarația a devenit una dintre cele mai cunoscute luări de poziție ale vedetei în privința îmbătrânirii. Sarah Jessica Parker a insistat și asupra dublului standard pe care îl observă între femei și bărbați. În cazul unui bărbat, părul alb și semnele vârstei pot fi privite ca firești sau chiar apreciate, în timp ce aspectul femeilor este deseori analizat în detaliu.

Ce a spus Sarah Jessica Parker despre părul său alb

Un an mai târziu, în 2022, Sarah Jessica Parker a revenit asupra subiectului într-un interviu acordat publicației Allure. Actrița a povestit că fotografiile cu ea și cu Andy Cohen au generat luni întregi de discuții despre presupusa ei decizie „curajoasă” de a-și lăsa părul cărunt. Numai că realitatea era ceva mai puțin spectaculoasă. Parker a explicat că nici măcar nu renunțase complet la vopsirea părului. Pur și simplu nu voia să petreacă timp la salon pentru a-și colora rădăcinile la fiecare două săptămâni: „Nu pot să-mi petrec timpul făcându-mi culoarea de bază la fiecare două săptămâni”, declara ea pentru www.allure.com. Actrița a mărturisit că a fost surprinsă și de faptul că alegerea de a apărea cu fire albe a fost descrisă drept un act de „curaj”. În opinia ei, îmbătrânirea nu ar trebui să necesite justificări și nici să ocupe atât de mult din timpul și atenția unei femei.

Sarah Jessica Parker, despre operațiile estetice. S-a gândit la un lifting facial

Poziția sa nu înseamnă însă că Sarah Jessica Parker este împotriva intervențiilor estetice. În 2023, actrița a fost întrebată direct despre acest subiect în cadrul emisiunii „The Howard Stern Show”.
Răspunsul ei a fost surprinzător de sincer. Sarah Jessica Parker a glumit că este posibil să fi ratat momentul potrivit pentru un lifting facial: „Cred sincer că am ratat liftingul. Unul bun, clasic, pe care îl faci pe la 44 de ani”, a spus ea, potrivit www.vogue.com.

⁠Sarah Jessica Parker despre lifting și intervențiile estetice, în Vogue

În timpul conversației cu Howard Stern, vedeta a recunoscut că se gândește la diferite proceduri și că îi întreabă uneori pe cei din jur dacă nu este deja prea târziu pentru anumite intervenții. Actrița nu a criticat femeile care aleg chirurgia estetică sau alte proceduri. Dimpotrivă, a spus că înțelege foarte bine de ce acestea recurg la ele. Motivul, în opinia sa, este presiunea uriașă pusă asupra aspectului fizic, în special în cazul femeilor: „Înțeleg de ce oamenii fac această alegere, pentru că se pune atât de mult accent, mai ales asupra femeilor, pe felul în care arată”, declara Sarah Jessica Parker.

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