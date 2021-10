Jurnal de Asia, episodul 18. Ce obstacole a adus Georgia pentru cameramanii care au pornit pe Drumul Împăraților

Episodul 18 din Jurnal de Asia a surprins nu doar frumusețile uluitoare ale Georgiei, ci și numeroasele obstacole cu care s-au confruntat cameramanii și cei din echipa de producție a reality show-ului Asia Express, de la Antena 1.

De la primele ore ale dimineții și până la ore târzii în noapte, fiecare echipă este însoțită de un cameraman care încearcă să surprindă fiecare mișcare a concurenților și fiecare situație prin care trec aceștia. Misiunea nu este una ușoară, căci o cameră de filmat are aproximativ 12 kilograme, o greutate ce transformă fiecare drum într-o adevărată provocare, mai ales când vine vorba despre zile caniculare, ploi sau drumuri accidentate.

În al șaselea stage al reality show-ului Asia Express-Drumul Împăraților, echipele rămase în competiție au descoperit frumusețile și misterele fascinante ale Georgiei, o țară unde se dezvelesc în toată splendoarea munții Caucaz.

Totuși, drumurile parcurse de concurenți, de cameramani și de cei din echipa de producție nu au fost lipsite de obstacole și de tot felul de peripeții.

„Realitatea din terenul accidentat ne-a zdruncinat puternic, dar s-a lăsat și cu niște amintiri foarte frumoase”, a dezvăluit Marius Damian, îndrăgitul povestitor din Asia Express.

Cameramanii au trecut prin numeroase peripeții în Georgia

„Drumul de ieri a fost senzațional, greu de descris în cuvinte. A început cu peisaje mirifice, cu versantul, cu povești despre cum mergem noi iarna la schi să ne distrăm și s-a terminat într-o groapă de noroi, cu mașina până la jumătate”, a povestit Irina Fodor.

Așadar, Georgia a bucurat din plin cu frumoasele sale peisaje, dar totul a venit la pachet și cu un preț pe măsură: un drum extrem de dificil și plin de obstacole.

„Problema mașinii noastre e că e foarte mare și este foarte grea. Nu că am cântări noi foarte mult, ci echipamentele. Săracul șofer s-a străduit să treacă de o bucată de drum unde se produsese o avalanșă. Bucata de zăpadă de pe drum a fost dată deoparte de utilaje, doar că acolo a rămas o mlaștină, unde am rămas și noi! Cumva m-am bucurat, fiindcă altfel nu aveam cum să văd peisajul din jur. Eram într-o zdruncinătură totală, drumul este unul de țară, gândiți-vă că am făcut 100 de kilometric în patru ore și jumătate. Asta spune totul! Ne târam practic pe un drum forestier, cu hăul în dreapta și cu stâncă în stânga, ca să fie adrenalina la maxim”, a explicat Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii Asia Express-Drumul Împăraților, pentru Jurnal de Asia, episodul 18.