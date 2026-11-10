Cine a primit ultima cutie roșie la Asia Express 2026. Surpriza de care au avut parte concurenții la întâlnirea cu Irina Fodor

Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor? Prezentatoarea a avut o surpriză deosebită pentru concurenți: „Cea mai tare experiență a noastră de până acum!”

Proba de la studiourile de film a creat un moment extrem de tensionat pentru toate echipele. Drumul până la Irina Fodor a adăugat și el mai multă presiune, știind că la capătul său pot primi o cutie în care să fie perle roșii, ceea ce ar duce direct la o eliminare.

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Cine sunt primii concurenți care au ajuns la Irina Fodor

Echipele au plecat rând pe rând de la studiouri, unde au avut de găsit tri bilete pe care era notată adresa la care îi aștepta Irina Fodor.

„Când am ajuns acolo șu am văzut-o pe Irina eram așa ușurați, dar nici nu eram sigur dacă avem sau nu avem cutie”, spune Gabi.

După ce s-au plâns de dimensiunea hainelor primite la hotel, băieții au ascultat mesajul Irinei:

„Uitați-vă puțin în jur, respirați, aduceți-vă aminte că sunteți în Shanghai!”

„Ne bucurăm că am ajuns la tine”, spune Gabi. „Fie ea și semifinală, ne bucurăm că am ajuns aici și, de multe ori, ne-am completat.”

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„Și eu mă bucur că am avut ocazia să vă descopăr de la zi la zi mai mult, căci oamenii au ce învăța de la voi, iar calitățile voastre sunt multe, sunt puternice”, le spune Irina. „Vă văd că că uitați din când în când la cutia asta care e aici pe masă. Este ultima cutie rămasă în joc. Are în ea o perlă fie verde, fie roșie. Nu sunt multe lucruri sigure în această secundă, dar unul este. Un lucru este sigur: sunteți prima echipă finalistă!”

„Nici nu se potriveau mărgelele alea”, spune Alexuc.

„Sunt extraordinar de mândră de voi”, le spune Irina.

De asemenea, ea a mai avut o surpriză pentru ei: „Sunt convinsă că nu vă alteptați! Am să vă ofer această punguță, nu o deschideți acum, o să o deschideți după ce plecați de la mine. Și mai am încă o surpriză, pe care, de asemenea, vă invit să o descoperiți în acest răgaz pe care-l avem înainte să ne vedem cu toții la careu: Albumele Asia Express - Drumul Mătăsii, sezonul 9!”

Gabi și Alexuc au fost surprinși de cadoul Irinei: mici și cartofi prăjiți!

„Nu cred!” spune Gabi.

„N-am mâncat nimic azi toată ziua”, își aduce aminte Alexuc. „Mici calzi, gust românesc!”

Băieții s-au uitat și la albume și au rememorat clipele incredibile petrecute pe Drumul Mătăsii.

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Ce echipă a ajuns pe locul II la Irina Fodor

„Îmi imaginez ce este acum în sufletul vostru”, le spune Irina Valeriei și lui Alex.

Aceștia au ajuns imediat după Gabi și Alexuc.

„Cursa asta a fost una dintre cele mai grele”, mărturisește Valerie. „Au fost foarte multe încercări, foarte multe descoperiri. (...) A fost o etapă în care orice echipă putea să ajungă prima.”

„Știu că probabil nu vă interesează să auziți nimic acum. Vă interesează să știți ce este cu această cutie din fața mea, iar ce pot să vă spun sigur este că din păcate nu sunteți prima echipă ajunsă la mine!” mai spune Irina.

„Cum dacă noi am plect primii?” se întreabă Alex.

„Undeva în trafic! Probabil au avut un șofer mai șmecher”, e de părere Valerie.

„De aceea această cutie se află încă aici”, continuă Irina. „Dar nu sunteți nici ultima așa că n-o s-o luați voi!”

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Irina le oferă, de asemenea, surprizele care cu siguranță le-au prins bine la finalul acestei curse.

„Miroase foarte bine”, au zis ei.

„Și mai am ceva”, spune Irina, oferindu-le albumele. „Ceva ce, de data asta, vă va aduce aminte de cursa asta, sper eu, să fi stârnit în voi o amintire de neuitat!”

Valerie a fost atât de emoționată, încât au podidit-o lacrimile.

„Ai văzut?! Și bune, și rele”, spune Irina.

„Poza noastră preferată e poza din nămol”, spune Alex.

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Cine a primit ultima cutie roșie de la Irina Fodor

Ultima echipă ajunsă la pupitrul Irinei a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Fetele au fost cele care au primit ultima cutie, având la finalul cursei două cutii roșii!

Oanei i-au dat instant lacrimile, semn că se gândea că sunt ultimele ajunse la Irina.

„Sunt supărată că n-am știut Codul Morse”, spune ea.

„Nu le știe nimeni pe toate în viața asta”, spune Irina.

„Asta încerc și eu să-i spun de o oră!” adaugă Mirela.

„E a noastră, nu?” întreabă Oana.

„O luăm și gata. Mai avem una”, spune Mirela.

„N-o să vă mai țin mult în suspans”, le spune Irina. „Dar da, din păcate, și ultima cutie este a voastră!”

„O luăm și mulțumim pentru experiența asta!” declară Mirela.

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„Capul sus! Există trei cutii puse în joc, nu le aveți pe toate trei”, mai adaugă Irina. „Haideți să vedem ce se întâmplă. Când ne întâlnim cu toții, le deschidem. dar până atunci aș vrea să zâmbiți un pic.”

Fetele au fost surpinse să afle că Irina le oferă mici românești.

„Am dat de un bucătar care face mici românești”, le relatează Irina. „Este român și este stabilit aici în Shanghai.”

„Cu asta chiar ne-ai făcut să zâmbim”, spune Mirela.

Mirela și Oana au primit și albumele Asia Express - Drumul Mătăsii, sezonul 9.

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„Aceste albume sunt pentru voi două și reprezintă tot traseul vostru, de la început și până acum!” le prezintă Irina. „Să vă aducă bucurie și să realizați prin câte ați trecut și cât de tare v-ați autodepășit!”

„Pentru toate astea merită să fi ajuns până aici”, declară Mirela. „Oricum e mult mai mult decât ne-am imaginat noi că putem să ducem.”

„Eu, acum, prin aceste lacrimi, elimin greutățile prin care am trecut până am ajuns aici”, spune Oana. „Mi-am dat seama că suntem puternice!”