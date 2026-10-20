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Maurice Munteanu și-a ieșit din minți din cauza Ralucăi Bădulescu, la Asia Express. Ce a vrut să arunce în Dunăre: „Nu mai puteam”

În această ediție Asia Express, Maurice Munteanu a fost scos din sărite de către Raluca Bădulescu. Deși sunt buni prieteni, până la urmă ceva i-a făcut să se certe. Vezi despre ce e vorba.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 16:00 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 20:56
Maurice Munteanu și-a ieșit din minți din cauza Ralucăi Bădulescu, la Asia Express. Ce a vrut să arunce în Dunăre: „Nu mai puteam” | antena 1
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O nouă ediție Asia Express vine cu momente savuroase, situații neașteptate și replici care îi fac pe concurenți să-și piardă răbdarea.

Maurice Munteanu și-a ieșit din minți din cauza Ralucăi Bădulescu, la Asia Express

După ce au avut de înfruntat provocările unei zile solicitante, Raluca și Maurice au reușit să găsească un loc în care să doarmă, însă drumul până la cazare nu a fost lipsit de peripeții. De data aceasta, vedeta momentului a fost geamantanul Ralucăi, care i-a dat bătăi de cap lui Maurice.

După ore întregi de căutări și încercări de a se descurca într-o țară în care limba poate fi o adevărată barieră, concurenții au trebuit să găsească un acoperiș deasupra capului. Raluca a povestit, cu umor, cât de dificil poate fi să te înțelegi cu oamenii atunci când nu vorbești aceeași limbă: „Cine te ia noaptea, când nu înțelegi limba?”.

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Nici găsirea locului potrivit nu a fost lipsită de confuzii, iar descrierile făcute de concurenți au stârnit reacții amuzante.

Odată ajunși la cazare, a apărut însă o altă provocare: bagajele. Maurice, deja obosit după o zi întreagă de drum, a fost nevoit să-i care Ralucăi geamantanul pe scări. La un moment dat, acesta și-a exprimat exasperarea, în timp ce încerca să ducă bagajul până la destinație.

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Cum i-a cărat Maurice bagajul Ralucăi Bădulescu

„Nu mai pot să mă mișc. Haide, dracu', să-i ajut pe oamenii ăștia!”, a spus Maurice, înainte să se pună pe treabă. Încurajările și indicațiile primite nu au lipsit, iar replica „Urcă tu, Maurice, bagajul ăla!” a făcut ca momentul să devină și mai amuzant.

În timp ce trăgea de troller, concurentul nu s-a putut abține să nu comenteze greutatea acestuia: „Trăgeam de trollerul ăla, ziceai că aveam Schiaparelli”.

Nici Raluca nu a putut explica pe deplin de ce avea nevoie de atât de multe lucruri în bagaj.

„Ce dracu' am pus în geamantan, că uneori mă mir și eu”, a recunoscut ea, dezvăluind că avea nu mai puțin de trei geci de piele și mai multe perechi de cizme.

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Concurenta a glumit și pe seama reacției pe care ar fi putut să o aibă cineva dacă ar fi văzut toate lucrurile din bagajul său. Cu toate acestea, momentul a arătat încă o dată că, la Asia Express, până și lucrurile aparent banale, precum transportul unui geamantan, se pot transforma într-o adevărată aventură.

Iar după o zi plină de provocări, găsirea unui loc în care să doarmă a venit cu o doză suplimentară de umor, oferindu-le concurenților și telespectatorilor un moment memorabil.

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