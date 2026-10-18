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Raluca Bădulescu intră în competiția Asia Express – Drumul Mătăsii! Surpriză de proporții, diseară, de la 20:00, la Antena 1

Etapa a șaptea a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii debutează diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu una dintre cele mai mari surprize ale sezonului. Raluca Bădulescu își face apariția în China și se alătură echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda. Odată cu venirea ei, dinamica echipei se va schimba radical, iar aventura celor trei promite situații neașteptate, mult umor și reacții savuroase.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:59 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 12:59
Raluca Bădulescu intră în competiția Asia Express – Drumul Mătăsii
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După ce au primit eșarfa verde la finalul Cursei pentru Ultima Șansă, Maurice Munteanu și Connie Preda au obținut dreptul de a merge mai departe pe Drumul Mătăsii. Însă noua etapă vine cu o schimbare pe care cu siguranță nu o anticipau: Raluca Bădulescu intră în competiție și devine cel de-al treilea membru al echipei. Cu personalitatea sa extravagantă, energia debordantă și replicile care nu trec niciodată neobservate, Raluca este pregătită să dea peste cap toate planurile celor doi. Cum se vor adapta Maurice și Connie la noua formulă și cum va face față Raluca condițiilor dure din Asia Express, telespectatorii vor descoperi începând de duminică seară.

Prima zi a etapei a șaptea îi va introduce pe concurenți într-o lume fascinantă, în care tradițiile chinezești se îmbină cu energia spectacolelor muzicale. Echipele vor descoperi Lao Qiang, o formă de artă tradițională chinezească, veche de aproximativ 2.000 de ani, caracterizată prin interpretări vocale puternice, ritmuri intense și instrumente de percuție improvizate. Considerată de unii o posibilă precursoare a spiritului rock & roll, această tradiție va deveni punctul de plecare al uneia dintre cele mai inedite misiuni ale competiției.

După ce vor urmări o demonstrație susținută de artiști locali, concurenții vor trebui să își formeze propriile trupe Lao Qiang. Fiecare echipă va avea misiunea de a recruta doi tineri sub 25 de ani, de a găsi instrumentele necesare și de a pregăti un spectacol de cel puțin un minut, în care să reproducă tehnica vocală, coregrafia și atitudinea artiștilor chinezi. Repetițiile vor fi obligatorii, iar prestațiile vor fi evaluate de un maestru al acestei arte tradiționale.

Miza nu va fi doar una artistică. În funcție de calificativul primit, echipele vor putea porni direct la autostop sau vor fi nevoite să îndeplinească misiuni suplimentare. Unele vor trebui să găsească o mireasă și să o transporte într-un palanchin tradițional, în timp ce altele vor avea de realizat tablouri printr-o tehnică de ștanțare. Fiecare minut pierdut poate conta în drumul către următorul punct de întâlnire cu Irina Fodor, unde concurenții vor lupta pentru Joker și Amuletă.

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Toate aceste provocări se vor desfășura într-un context care va face cursa și mai dificilă. Etapa a șaptea coincide cu una dintre cele mai aglomerate perioade din China, zilele libere dedicate sărbătoririi Zilei Muncii. Milioane de chinezi profită de această perioadă pentru a călători, iar orașele, drumurile și obiectivele turistice devin extrem de aglomerate. Pentru concurenții Asia Express, găsirea unei mașini la autostop și deplasarea dintr-un loc în altul se vor transforma în provocări și mai mari decât de obicei.

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Cum va schimba Raluca Bădulescu parcursul echipei Maurice Munteanu – Connie Preda, cine va reuși să impresioneze maestrul Lao Qiang și cum se vor descurca echipele într-o Chină mai aglomerată ca oricând, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în primul episod al etapei a șaptea Asia Express – Drumul Mătăsii.

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