Asia Express, 10 octombrie 2021. Cum a încercat Zarug s-o păcălească pe Irina Fodor. La ce truc a apelat concurentul

Cursa din ediția numărul 14 a venit cu noi provocări pentru cele opt echipe care au mai rămas în competiție. Concurenții au primit vești neașteptate de la Irina Fodor despre noile reguli, iar Zarug și Lorelei s-au ales cu o pedeapsă.

Cuplurile nu au voie să mai pună mâna pe telefoanele localnicilor, lucru care îngreunează misiunile. Mai mult decât atât, Zarug și Lorelei sunt nevoiți să transporte cu ei un buchet imens de trandafiri pentru că au ajuns pe ultimul loc în Cursa pentru Ultima Șansă.

Prima proba le-a pus la încercare răbdarea, agilitatea și memoria, motiv pentru care nu au lipsit trucurile și gesturile neașteptate ale concurenților.

Cum a încercat Zarug s-o păcălească pe Irina Fodor

Misiunile devin din ce în ce mai dificile pentru Zarug și Lorelei care au de cărat cu ei "pedeapsa" dată de Irina Fodor. Concurenții nu au stat prea mult pe gânduri și au încercat să o păcălească pe prezentatoarea TV încă de când au terminat prima probă a zilei.

"Vai, Zarug! Mi-ai adus flori?", a fost reacția Irinei Fodor când l-a văzut pe Zarug că vine cu buchetul imens de trandafiri. Concurentul nu a făcut-o să aștepte și i-a dat imediat florile.

"Le-am cules personal din 5 câmpuri", a spus Zarug, vizibil extenuat.

Imediat după ce Irina Fodor i-a anunțat că pot merge mai departe în cursă, Lorelei și Zarug au luat-o la fugă, dar fără buchetul de trandafiri care le fost dat drept pedeapsă.

"Am profitat de o chichiță legală și am considerat că este ocazia perfectă să o premiez cu coroana aia de 100 de trandafiri.", a adăugat Zarug.

"M-au păcălit, mi-au lăsat florile. Zarug! Nu mă lăsați cu ele așa", a strigat Irina Fodor după cei doi.

"Noi am luat-o la fugă fără buchet. Am zis:" Taci, că am scăpat. Fugi!"", a mai zis Zarug.

"Am fost chemați să ne întoarcem și să ne luăm boschetul ăla, să îl cărăm prin Turcia cu noi", a mai adăugat el.

"Nu e frumos să refuzi, dar hai, fie!", a spus și Lorelei în timp ce se întorcea după buchet.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.