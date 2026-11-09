Cât este marele premiu la Asia Express 2026, Drumul Mătăsii. Află ce sumă de bani primește echipa câștigătoare a sezonului 9.

Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii | Antena 1

Asia Express 2026, sezonul 9, Drumul Mătăsii, se apropie de marea finală, iar una dintre cele mai mari curiozități ale telespectatorilor este legată de premiul pus în joc. Câți bani primește echipa care câștigă competiția și ajunge prima la destinația finală.

Cât este marele premiu la Asia Express 2026.

Asia Express 2026, sezonul 9, se apropie de momentul mult așteptat de telespectatori: marea finală! După o aventură plină de provocări, în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele, trei echipe au ajuns în ultima etapă a competiției.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și Alin Alexuc-Ciurariu și Gabi Torje se luptă pentru marele premiu de pe Drumul Mătăsii.

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Pe lângă titlul de câștigători ai sezonului 9, concurenții au și un motiv important pentru care își doresc să ajungă primii la destinația finală. Echipa care câștigă Asia Express 2026 pleacă acasă cu un premiu în valoare de 30.000 de euro. Iată ce îi așteaptă pe concurenți în ultimele două ediții ale sezonului!

După săptămâni întregi de competiție, în care au traversat locuri necunoscute, au făcut autostopul, au trecut prin probe solicitante și au fost nevoiți să se descurce cu resurse limitate, concurenții au ajuns în punctul decisiv al aventurii. Miza este una importantă: premiul în valoare de 30.000 de euro, care va reveni echipei ce va câștiga sezonul 9 Asia Express.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Alin Alexuc-Ciurariu și Gabi Torje sunt cele trei echipe care au reușit să ajungă în marea finală. Fiecare dintre ele a demonstrat că poate face față unor situații dificile, însă numai una va reuși să încheie competiția pe primul loc.

Ultimele probe se anunță extrem de solicitante, iar concurenții trebuie să își păstreze concentrarea și să găsească soluții chiar și atunci când oboseala își spune cuvântul.

Cu nervii întinși la maximum și cu dorința de a câștiga mai puternică decât oricând, finaliștii sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun pentru a pune mâna pe marele premiu.

Când se difuzează marea finală Asia Express 2026. Ultimele trei ediții, la Antena 1

Telespectatorii mai au de urmărit trei ediții până când vor afla numele echipei câștigătoare a sezonului 9. Asia Espress se difuzează în această seară de la 20:30 pe Antena1 și în AntenaPLAY. Penultima ediție este difuzată marți, 10 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1.

Competiția continuă miercuri, 11 noiembrie, tot de la ora 20:30, când va fi desemnată echipa care câștigă trofeul și premiul de 30.000 de euro.