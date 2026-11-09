Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii

Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii

Cât este marele premiu la Asia Express 2026, Drumul Mătăsii. Află ce sumă de bani primește echipa câștigătoare a sezonului 9.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 17:49 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 17:52
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Asia Express 2026, sezonul 9, Drumul Mătăsii, se apropie de marea finală, iar una dintre cele mai mari curiozități ale telespectatorilor este legată de premiul pus în joc. Câți bani primește echipa care câștigă competiția și ajunge prima la destinația finală.

Cât este marele premiu la Asia Express 2026.

Asia Express 2026, sezonul 9, se apropie de momentul mult așteptat de telespectatori: marea finală! După o aventură plină de provocări, în care concurenții au fost nevoiți să își depășească limitele, trei echipe au ajuns în ultima etapă a competiției.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și Alin Alexuc-Ciurariu și Gabi Torje se luptă pentru marele premiu de pe Drumul Mătăsii.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă titlul de câștigători ai sezonului 9, concurenții au și un motiv important pentru care își doresc să ajungă primii la destinația finală. Echipa care câștigă Asia Express 2026 pleacă acasă cu un premiu în valoare de 30.000 de euro. Iată ce îi așteaptă pe concurenți în ultimele două ediții ale sezonului!

După săptămâni întregi de competiție, în care au traversat locuri necunoscute, au făcut autostopul, au trecut prin probe solicitante și au fost nevoiți să se descurce cu resurse limitate, concurenții au ajuns în punctul decisiv al aventurii. Miza este una importantă: premiul în valoare de 30.000 de euro, care va reveni echipei ce va câștiga sezonul 9 Asia Express.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, respectiv Alin Alexuc-Ciurariu și Gabi Torje sunt cele trei echipe care au reușit să ajungă în marea finală. Fiecare dintre ele a demonstrat că poate face față unor situații dificile, însă numai una va reuși să încheie competiția pe primul loc.

Ultimele probe se anunță extrem de solicitante, iar concurenții trebuie să își păstreze concentrarea și să găsească soluții chiar și atunci când oboseala își spune cuvântul.

Cu nervii întinși la maximum și cu dorința de a câștiga mai puternică decât oricând, finaliștii sunt pregătiți să dea tot ce au mai bun pentru a pune mâna pe marele premiu.

Când se difuzează marea finală Asia Express 2026. Ultimele trei ediții, la Antena 1

Telespectatorii mai au de urmărit trei ediții până când vor afla numele echipei câștigătoare a sezonului 9. Asia Espress se difuzează în această seară de la 20:30 pe Antena1 și în AntenaPLAY. Penultima ediție este difuzată marți, 10 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1.

Competiția continuă miercuri, 11 noiembrie, tot de la ora 20:30, când va fi desemnată echipa care câștigă trofeul și premiul de 30.000 de euro.

Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile Un nou vortex polar loveşte România. Primele ninsori sunt așteptate în doar câteva zile
Observatornews.ro Guvernul Franţei creşte salariul minim cu 1,6% în urma protestelor, aproximativ 23 de euro Guvernul Franţei creşte salariul minim cu 1,6% în urma protestelor, aproximativ 23 de euro
Antena 3 O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit O familie din Ilva Mică a reinventat o meserie foarte veche, de care mulți dintre noi nici nu au auzit
AS.ro Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă Cristi Chivu l-a lăsat mască pe David Popovici! Ce a făcut în vestiar când toată lumea plecase acasă
Comentarii


Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce se întâmplă diseară
Asia Express, 9 noiembrie 2026. O paradă a prieteniei româno-chineze le dă mari bătăi de cap concurenților. Ce...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x