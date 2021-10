Asia Express, 25 octombrie 2021. Șoferul care a vrut să-i dea jos din mașină pe Mihai și Elwira Petre. Ce au făcut concurenții

Miza ediției 23 a sezonului 4 din Asia Express este Imunitatea, iar șase echipe se întrec pentru a obține cel mai râvnit premiu al etapei șase. De la primele ore ale dimineții, stația a sunat, iar Irina Fodor i-a rugat pe concurenți să se grăbească pentru a ajunge cât mai repede la ea.

Mihai Petre nu s-a putut abține și i-a transmis prezentatoarei TV un mesaj: "Dacă se poate, Irina, schimbă sunetul acestei stații. E cel mai rău lucru pe care îl poți auzi într-o zi."

Cursa a început cu un autostop care le-a dat mari bătăi de cap. Cuza și Emi au încercat să fure mașina de la Mihai Petre și Elwira, însă lucrurile nu au stat așa cum au vrut ei. Cuza s-a enervat la culme de faptul că nu au făcut rost de mijloc de transport, dar și de faptul că Emi nu nu l-a ajutat să facă rost de mașină.

După o luptă aprigă cu Emi și Cuza la autostop, Mihai și Elwira Petre au reușit să convingă un șofer să îi ia cu mașina. Cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și s-au urcat imediat în autovehicul, însă tensiunile au început să apară după ce șoferul a greșit drumul spre steagul Asia Express.

Mihai și Elwira Petre, la un pas să fie dați jos din mașină de un șofer din Asia Express

Mihai și Elwira Petre au încercat să discute cu șoferul și să îi explice că a greșit drumul în limba rusă, însă bărbatul a dat de înțeles că nu îi poate duce până la destinația finală. Mai mult decât atât, șoferul s-a supărat foarte tare și a vrut să îi dea afară din mașină.

"Domnul s-a supărat!", a spus Elwira Petre.

"Am insistat, chiar dacă mă simțeam prost! Era un drum foarte greu. (...) Am crezut că ne bate. Ăla nu era drum de alergat. Eu mă simțeam extrem de prost, nu am avut intenția de a strica ziua cuiva", a mai adăugat Mihai Petre.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Cei 8 luptă pentru premiul final, în valoare de 30.000 de Euro, în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.