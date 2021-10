Mihai și Elwira Petre au câștigat prima amuletă din Georgia. Show-ul, lider de audienţă aseară, la Antena 1

Vedetele de la Asia Express - Drumul Împăraților au fost întâmpinate cu tradiții extrem de diferite față de tot ce au cunoscut până acum, cu o cultură aparte și o limbă ce s-a dovedit a fi foarte greu de învățat.

Asia Expres - Drumul Împăraților, lider de audienţă aseară, la Antena 1

Dacă ziua a început cu o doză de energie și mult entuziasm, căci concurenții erau curioși să descopere această nouă cultură, misiunile nenumărate i-au încercat atât fizic, cât și psihic.

Aseară, doar primele trei echipe ce au reușit să pronunțe și să scrie corect frazele georgiene s-au calificat la jocul de amuletă. Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare prima ediţie a stage-ului cu numărul şase, emisiunea impunându-se ca lider detaşat de audienţă, atât la nivelul publicului comercial, cât şi la nivel urban.

Conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider de audienţă cu o medie de 8.7 puncte de rating și 26.3% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6.5 puncte de rating și 19.5% cota de piață.

Şi la orașe, prima ediţie a celui de-al şaselea stage al show-ului de la Antena 1 a fost lider de piată cu o medie de 8.2 puncte de rating și 19.4% cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 6.4 puncte de rating și 15.3 procente din cota de piață.

În minutul de aur, 20:47, peste 1.7 milioane de telespectatori urmăreau aventura Asia Express – Drumul Împăraţilor.

De asemenea, conform Kantar Media, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune atât la nivelul Prime Time-ului (cel mai vizionat interval al zilei – 19:00 – 23:00), cât şi la nivelul întregii zile (Whole Day - 02:00 – 26:00), atât la nivelul publicului commercial, cât şi la nivelul întregului public din mediul urban.

Mihai și Elwira Petre au câștigat prima amuletă din Georgia

Primul joc de amuletă disputat pe teritorul Georgiei a fost adjudecat de Mihai și Elwira Petre, ceea ce le va oferi un avantaj în cursa spre imunitate ce se va da în seara aceasta, pe Antena 1, de la 20:30: ”Ne așteptam cu toții să câștige Mihai. Superman cred că ar fi invidios pe el”, au glumit concurenții.

Diseară, 25 octombrie 2021, de la 20:30, pe Antena 1, cursa pentru imunitate continuă la Asia Express - Drumul Împăraților. Până la obținerea acestei mize mult râvnite, primele trei cupluri ajunse la steag trebuie să joace Jenga și să găsească plăcuțe inscripționate cu litere, fără a dărâma piesele. Mai apoi, literele trebuie să fie aranjate într-o frază cât mai rapid, căci echipa care o va afla prima are mari șanse să obțină și prima imunitate din Georgia.

Cum se vor descurca vedetele în a doua zi de pe teritoriul Georgiei și care vor fi vedetele ce se vor bucura de restul etapei în calitate de turiști, telespectatorii Antena 1 pot afla diseară, de la 20:30, în cea mai nouă ediție Asia Express - Drumul Împăraților.