Asia Express, 27 septembrie 2021. Fracesco Paglieri are fobie de păsări. Cum a reacționat în timpul unei probe

Francesco Paglieri a avut de dus o luptă grea cu sinele pentru a reuși să finalizeze o probă cu cocoși, dat fiind faptul că el are o fobie cu privire la păsări.

Francesco Paglieri, fobia de păsări care i-a creat probleme la Asia Express. Și-a spart ochelarii în cursă

Francesco Paglieri și Patrizia fac o echipă destul de puternică la Asia Express 2021, iar cei doi au avut de înfruntat multe probe pentru a ajunge la Irina Fodor să poată rămâne în continuare în competiție și să nu intre la cursa pentru ultima șansă.

Însă o probă l-a pus ăn dificultate pe Francesco. Au avut de prin găini pentru a primi un nocoș de care echipele trebuie să aibă grijă, fiecare în parte. Dar pentru Francesco, această proba a avut un grad ridicat de dificultate fiindcă lui îi este foarte teamă de păsări.

„După ce ne-am plimbat tot orașul, am ajuns în sfârșit la steag. Am o fobie la anumite animale care au cioc, care au pene, care se mișcă, care se zbat, am stat după mama. Mi-e frică tare”, spune el când află că trebuie să care după ei o cușcă cu un cocoș.

„Nu se poate așa ceva, hai că deja, să fie ce o fi. Deja amuleta s-a dus. Mama a intrat în partea stângă și eu am intrat cu cocoșul lângă mine, mi-era o frică. Poate mă atacă ăsta. Și eu stăteam cu mama și lângă, cocoșul, Mi-e frică de mor. Săream pe mama de frică. Nu pot să mă prefac că nu mi-e frică, i-am văzut capul la cocoș.

Nu am avut niciodată sângele mai rece. I-am văzut pe băieți că mergeau tot în spate, tot în spate și am încercat să grăbesc pasul. Hai mama, hai. Mama, aleargă, că ne iau din spate. Mama, te rog. Ține tot. Hai. Da-mi ghiozdanul, dă-mi cocoșul, dă-mi tot ce ai. Hai că mai avem puțin. Hai. Mi-au căzut ochelarii, i-am spart. A fost cel mai greu moment din emisiune, din punct de vedere al oboselii. A fost o zi lungă, a fost cel mai gre de până acum pentru mine”, mai spune el, vizibil speriat de cocoș.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.