Marți seară, pe Antena 1: CRBL și Oase, salvați de elefantul verde la Asia Express

Seară cu emoții pentru cele trei echipe care au participat în cursa ultimatum a celui mai dur reality show de la Antena 1, Asia Express - Drumul Elefantului. Șase vedete au luptat pentru o ultimă șansă de a rămâne în competiție și au trecut printr-o serie de probe ce i-au pus la grea încercare. În cele din urmă, cea de-a doua etapă din India s-a dovedit a fi una norocoasă, căci, deși ajunși pe ultimul loc, CRBL și Oase au fost salvați de elefantul verde din cutia securizată.

Marți seară, după ce Gina Pistol a dezvăluit clasamentul restabilit de proba opțională de luni, CRBL, Oase, Ana Morodan și Teleșpan au fost cei care s-au calificat automat în cursa pentru ultima șansă. Șerban Copoț și George Vintilă s-au alăturat, cuplul fiind votat de cei mai mulți dintre concurenții rămași în competiție.

Astfel, cei șase au pornit spre prima misiune a serii, ce a avut loc în cea mai mare piață de vechituri din sudul Indiei. Acolo, vedetele au fost nevoite să reasambleze o motocicletă cu piesele lipsă, doar după ce le-au obținut din punctele cheie marcate pe hartă. Chiar dacă Morodan și Teleșpan au fost primii ajunși, pentru ei, proba nu a fost deloc una simplă: ”De unde știi tu că motocicleta are două roți?! Poate are patru sau opt”, i-a spus aceasta tensionată coechipierului său. Pentru George Vintilă și Șerban Copoț lucrurile au mers conform planurilor, însă CRBL și Oase au pierdut startul cursei din cauza faptului că nu au găsit transport și au fost nevoiți să meargă mai mult de 5 kilometri pe jos, într-o căldură sufocantă. Tocmai din acest motiv, CRBL a avut nevoie și de ajutorul medicilor, acuzând dureri de inimă: ”A început să mă înțepe inima. Nu mă ascultau mâinile, picioarele, le târam după mine și nu înțelegeam de ce”.

La ferma de nuci de cocos, coordonarea în echipă a contat cel mai mult, căci în vreme ce unul dintre coechipieri a spart 50 de nuci de cocos lovindu-le de o piatră fără să se oprească, celălalt a fost nevoit să facă fulgi cu răzătoarea până a umplut un bol, pe care l-au transportat către punctul de control final. Pe drum, o altă misiune le-a pus mari probleme. După ce au găsit câte un costum popular românesc într-un magazin de confecții, fiecare cuplu a fost nevoit să convingă un localnic să îl cumpere, ca mai apoi să îl și poarte: ”Cel mai greu ne-a fost să îi convingem pe indieni să cumpere un costum național românesc la care se uitau cu alți ochi. Mi s-a părut o probă grea. Mai bine ne spuneau că nu au bani, ne-am enervat cumplit”, au spus George și Șerban. Ulterior, după ce toate cele trei echipe au reușit să obțină banii necesari, i-au cumpărat Ginei Pistol câte un sari cu un imprimeu special, pe care au fost nevoiți să îl caute printre sutele de produse din magazinul de confecții.

Drumul către steagul Asia Express a fost unul plin de tensiune, căci miza era una extrem de importantă. Morodan și Teleșpan au fost primii care au depășit provocarea cursei pentru ultima șansă și s-au clasat pe primul loc, însă CRBL și Oase au trecut prin emoțiile unui verdict care i-a ținut cu sufletul la gură și pe colegii lor de competiție: ”Mai mult de atât nu ai ce să faci. Am tras cât de mult am putut astăzi, așa ne-a dus jocul”, a spus CRBL. ”Îmi doresc să rămână, ei sunt foarte competitivi. Chiar nu îmi doresc să plece!”, a adăugat Morodan cu lacrimi în ochi.

Elefantul din cutia securizată a fost verde, motiv pentru care cei doi vor continua cel mai dur reality-show și în cea de-a treia etapă din India, ce va începe duminică, 17 martie, de la 20:00, pe Antena 1: ”Rămânem în competiție pentru că mai avem de luat o amuletă și cel puțin o imunitate”, a spus CRBL la finalul serii.

