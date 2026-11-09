Ce a făcut Gabi Torje la proba de pescuit de la Asia Express pentru a-și păstra avantajul. Gestul care i-a încurcat pe rivali

Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au avut parte și de un mic avantaj. Iată însă ce au făcut pentru a-l păstra până la finalul probei.

Gestul lui Gabi Torje care i-a încurcat pe rivali | Antena 1

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat de avantajul suplimentar acordat de Irina Fodor, aceștia au avut voie să utilizeze banda adezivă la confecționarea undiței, dar și să pescuiască o singură cutie.

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Ce a făcut Gabi Torje la proba de pescuit de la Asia Express pentru a-și păstra avantajul

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„Una dintre echipe primește o amuletă și va trebui să pescuiască doar una”, anunță Irina. „Restul echipelor vor trebui să pescuiască câte două amulete.”

Gabi și Alexuc au primit amuleta-avantaj: „Care semnifică protecție”, le spune Irina.

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„Cutiile pe care le pescuim pot să fie și goale?” întreabă Gabi.

„Sunt niște hârtiuțe cu: <<Ghinion>> și <<Mai încercați o dată>>”, le spune Irina.

„Mai aveți un avantaj”, le spune ea, luându-le banda adezivă celorlalte două echipe.

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Confecționarea undiței nu a fost chiar floare la ureche, iar prima echipă care a terminat a fost formată din Gabi și Alexuc. Primele două cutii găsite de băieți au fost cu „ghinion”, iar Gabi Torje s-a gândit să arunce din nou în apă cutiile goale, pentru a-i încetini pe colegi. A treia încercare a fost cu noroc.

„Avem două din ăstea, nu mai stăm. Dă-i și fugi”, spune Gabi.

Aceștia au plecat la următoarea misiune în timp ce ceilalți concurenți au continuat să lucreze la undițe.