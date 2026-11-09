Ce a făcut Gabi Torje la proba de pescuit de la Asia Express pentru a-și păstra avantajul. Gestul care i-a încurcat pe rivali

Gabi Torje și Alin Alexuc s-au bucurat de avantajul suplimentar acordat de Irina Fodor, aceștia au avut voie să utilizeze banda adezivă la confecționarea undiței, dar și să pescuiască o singură cutie.
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Ce a făcut Gabi Torje la proba de pescuit de la Asia Express pentru a-și păstra avantajul
„Una dintre echipe primește o amuletă și va trebui să pescuiască doar una”, anunță Irina. „Restul echipelor vor trebui să pescuiască câte două amulete.”
Gabi și Alexuc au primit amuleta-avantaj: „Care semnifică protecție”, le spune Irina.
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„Cutiile pe care le pescuim pot să fie și goale?” întreabă Gabi.
„Sunt niște hârtiuțe cu: <<Ghinion>> și <<Mai încercați o dată>>”, le spune Irina.
„Mai aveți un avantaj”, le spune ea, luându-le banda adezivă celorlalte două echipe.
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Confecționarea undiței nu a fost chiar floare la ureche, iar prima echipă care a terminat a fost formată din Gabi și Alexuc. Primele două cutii găsite de băieți au fost cu „ghinion”, iar Gabi Torje s-a gândit să arunce din nou în apă cutiile goale, pentru a-i încetini pe colegi. A treia încercare a fost cu noroc.
„Avem două din ăstea, nu mai stăm. Dă-i și fugi”, spune Gabi.
Aceștia au plecat la următoarea misiune în timp ce ceilalți concurenți au continuat să lucreze la undițe.În ce ordine au ajuns cele trei echipe la Irina Fodor, la Asia Express. Avantajele obținute de concurenții de pe primul ...