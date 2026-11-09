Ce mâncare îi lipsea cel mai mult lui Gabi Torje la Asia Express. Surpriza de care a avut parte concurentul în China

Gabi Torje și Alin Alexuc au avut parte de o cazare inedită. Iată de ce le-a adus aminte de acasă.

Ce mâncare îi lipsea cel mai mult lui Gabi Torje la Asia Express | Antena 1

Cursa s-a oprit brusc pentru concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii, odată cu mesajul Irinei Fodor. Aceștia s-au dat jos din mașini și au început să caute cazare în jur.

Gabi Torje și Alin Alexuc au fost surprinși să descopere un întreg sătuc ascuns în spatele unei parcări.

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Ce mâncare îi lipsea cel mai mult lui Gabi Torje la Asia Express

Li s-a oferit lui Gabi și Alexuc mâncare la un restaurant. Aceștia s-au ghidat după prima regulă pe care și-au impus-o totdeauna după terminarea unei curse:

„Prima regulă: să mâncăm. După cazarea”, a explicat Alexuc.

Aceștia au întrebat pe cheful restaurantului dacă pot primi ceva de mâncare. Aceasta a fost de acord să le ofere cina.

„Nici nu ne-a întrebat ce vrem”, spune mirat Gabi. „A înțeles că nu avem bani. (...) N-am mai insistat pe cazare.”

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Băieții au fost surprinși să descopere că ajunseseră la un restaurant cu specific spaniol.

„Am ajuns acasă înainte să plecăm!” glumește Gabi Torje, căruia îi era doar să mănânce niște creveți pregătiți în stil european.

Alexuc a fost impresionat de pâinea servită: „Pâine caldă, frate. N-am mai mâncat pâine de o lună jumate în China!”

„Mâncare ce mi-era mie dor de acasă să mănânc, bine, în afară de ciorbă și mici, dar ce să-i fac dacă nimerești prost.”

„Greu în Asia Express, doamna Mirela”, glumește Alexuc.

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Cheful a fost cea care le-a găsit și cazare, unde au avut parte de o nouă surpriză.

„Erau niște case de închiriat pentru oamenii care mai vin pe acolo”, explică ei.

„Nouă nu ne plac casele mai modeste, deși acolo am fost primiți de multe ori, iar în astea mai arătoase de multe ori oamenii nu ne deschid ușa”, relatează Mirela.

Fetele s-au înțeles prin semn cu oamenii care le-au ieșit în cale și aceștia le-au arătat chiar locul în care erau cazați Gabi și Alexuc.

„Eram o gașcă mare de prieteni”, spune Oana. „Noi atragem toți zăpăciții ca noi.”

„Hai, Oana, că am vrut la bogați, tot la săraci ajungem?” întreabă Mirela.

„Ced că ei s-au anunțat între ei că a venit o altă doamnă, mai tinerică”, relatează Oana.

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În cele din urmă fetele ajung chiar la vila unde erau cazați și Gabi, și Alexuc.

„Măcar seara lăsați-ne-n pace”, spun fetele.

„Nu mai scăpăm de doamna Mirela”, sunt de părere băieții. „Ne urmăresc, mă!”

„Am crezut că ați rămas la pescuit”, le spune Alexuc.

„Am luat imediat două amulete”, răspunde Mirela.

„Și aia de pârât n-ați găsit-o?” le-a întrebat Gabi.

„Ofticosule”, îi spune Oana.

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Inițial, băieții nu au fost de acord ca fetele să se cazeze tot acolo, dar nu au mai avut ce face.

„Vă urmărim peste tot!” le spune Mirela.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă încep să le cânte în semn de triumf.

„Vine paguba după noi”, strigă Alexuc.

„Doamne, ți-am cerut liniște, Doamne, uite ce mi-ai dat”, se roagă Torje.

„Am găsit o cazare bună, am umblat noi prin tot satul...” spun fetele.

Băieții se gândesc la cutiile aduse de Irina Fodor și își fac planuri să nu fie nevoiți să ia vreuna. Același plan îl au însă și celelalte două echipe.

Și a treia echipă a ajuns să se cazeze în același loc. Valerie și Alex au fost surprinși să audă vocile fetelor într-o cameră alăturată.