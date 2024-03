Cine e Andreea Perețeanu de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Cu ce se ocupă și ce afacere de succes are

Carmen Negoiță și sora ei, Andreea Perețeanu, au decis să facă echipă la Asia Express sezonul 7. Descoperă cu ce se ocupă aceasta, dar și care este motivul pentru care a decis să participe la cel mai dur reality show.

Pe Drumul Zeilor de la Asia Express sezonul 7 au pornit nouă echipe puternice și foarte determinate să câștige marele trofeu.

Cei 18 concurenți pornesc astfel într-o aventură ce îi va purta prin Thailanda, Malaezia și Indonezia, iar una dintre echipele care au acceptat această provocare este și cea formată din Andreea Perețeanu și Carmen Negoiță.

Cine e Andreea Perețeanu de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Ce afacere de succes are aceasta

Andreea Perețeanu este sora celebrei Carmen Negoiță, însă puțini cunosc detalii despre ea. Numele său complet este Andreea-Denisa Perețeanu, dar apropiații îi spun Tya. A urmat cursurile Colegiului Național „Zinca Golescu” din Pitești, apoi s-a înscris la Universitatea Româno-Americană, unde a făcut studii de Economia Turismului Intern și Internațional. Vorbește limba engleză și limba spaniolă.

Se ocupă în prezent de managementul unor firme românești de succes, pe care le deține chiar ea: una în domeniul alimentar și una în domeniul amenajărilor interioare (unde lucrează alături de mama și de sora ei). Este pasionată de călătorii și a avut ocazia să viziteze numeroase țări. Este o fire activă în social media, acolo unde publică adesea imagini din vacanțele sale.

Andreea Perețeanu consideră că Drumul Zeilor îi va fi ca o călătorie inițiatică ce o va ajuta să se cunoască și să se descopere mai bine.

„Da, hai ca o facem si pe asta! Nu ne vine sa credem ca se intampla! Avem toate starile posibile: entuziasm, panica, fericire, anticipare…Simteam ca este momentul pentru o noua provocare in viata noastra , iar Asia Express a aparut chiar la momentul potrivit! Stim ca magia se intampla in afara zonei de confort, asa ca nu aveam cum sa nu acceptam provocarea. Suntem foarte fericite ca plecam in aceasta aventura impreuna si suntem sigure ca experienta asta o sa ne apropie mai mult ca niciodata! Asia Express continua!!! #coolsisterclub”, acesta a fost mesajul transmis de cele două surori, înainte de a pleca în Asia Express.

Ce spune Andreea Perețeanu despre Asia Express sezonul 7, de la Antena 1

Iată în rândurile de mai jos ce a declarat Andreea Perețeanu despre participarea sa la America Express sezonul 7, de la Antena 1:

„Asia Express este un fel de călătorie iniţiatică pentru mine. O să mă supună la multe probe, încercări, o să trec prin toate stările posibile şi toate acestea mă vor ajuta să mă cunosc mai bine, să mă descopar prin ochii altor oameni, să îmi depăşesc toate temerile, iar la final să ies o învingătoare! Este o experienţă unică şi nu aveam cum să nu accept provocarea. Ce mă bucură şi mai mult este că pot face asta alături de sora mea! Am trecut prin multe împreună, dar sunt sigură că această nouă aventură ne va consolida relaţia pentru totdeauna”, a dezvăluit Andreea Perețeanu.

„Cei care mă urmăresc ştiu că iubesc să călătoresc, dar Asia Express îmi va arăta un alt mod de a călători. Îmi va testa limitele, gradul de toleranţă, rezistenţă fizică şi psihică, adaptabilitatea şi probabil că mă va pune faţă în faţă cu unele dintre fricile mele. Ştiu că o să fie o călătorie grea şi frumoasă, dar mă bazez pe Andreea să mă ajute să trec peste momentele grele. 😁 La final vom şti ce putem face împreună”, a fost reacția pe care a avut-o Carmen Negoiță, sora ei.