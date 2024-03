Cine e Andrei Ursu (Wrs) de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor. Participă împreună cu partenerul lui, Vlad Condurache

Andrei Ursu a decis să participe la Asia Express sezonul 7 alături de partenerul său, Vlad Condurache. Cei doi au făcut o dezvăluire surprinzătoare înainte de-a porni pe Drumul Zeilor.

Cel mai dur reality-show al momentului schimbă din nou continentul. Asia Express va duce nouă perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar câteva dintre provocările cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

Cine e Andrei Ursu (Wrs) de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor.

Andrei Ionuț Ursu este cunoscut profesional ca Wrs și este un dansator, cântăreț și compozitor român de succes. S-a născut pe 16 ianuarie 1993 la Buzău și are în prezent vârsta de 31 de ani. Pasiunea pentru dans a început încă de mică și i-a fost insuflată de părinții săi, dansatori de muzică populară. La 12 ani, acesta deja exersa diferite mișcări și visa la o carieră de succes. Mai târziu, acesta a dansat inclusiv pentru nume sonore din România, precum Inna, Antonia, Corina Bud, Andreea Bănică, Ruby sau Carla's Dreams, iar publicul l-a putut vedea și în calitate de dansator la emisiuni televizate de divertisment.

Andrei Ursu a fost student, pe rând, la ASE (Marketing), la SNSPA și apoi la Româno-Americană. Ulterior, acesta a decis să își urmeze inima, adică să facă muzică.

Și-a început activitatea muzicală în 2015 cu trupa Shot, dar după doi ani a renunțat la proiect și s-a mutat la Londra, acolo unde a început să compună muzică. În ianuarie 2020 se face remarcat cu piesa „Why”, care a înregistrat atunci peste un milion de vizualizări pe YouTube și peste 400 de mii de streamuri pe Spotify. Succesul în plan muzical a continuat cu piesele „Amore” (cu İlkan Günüç) și „Tsunami”. Acestea s-au bucurat de apreciere nu doar în România, ci au cucerit inclusiv topurile din Bulgaria.

În februarie 2022, Andrei Ursu (Wrs) a lansat single-ul „Llámame”, cu care a reprezentat România la Concursul Muzical Eurovision 2022.

În decembrie 2022 și iunie 2023 acesta a câștigat Te cunosc de undeva! sezonul 18 și sezonul 19 alături cu Emilian Nechifor.

Pe 24 noiembrie 2023 își schimbă nume de scenă de la WRS la Andrei Ursu. Recent, acesta a lansat piele „Noaptea ne fură iubiri”, „Îndrăgostiți de atâtea ori” și „Crede-mă”.

Ce spun Andrei Ursu (Wrs) și Vlad Condurache despre Asia Express sezonul 7, de la Antena 1

Iată în rândurile de mai jos ce a declarat Andrei Ursu (Wrs) despre participarea sa la America Express sezonul 7, de la Antena 1:

„Vara trecută, eram amândoi la un festival de muzică unde era amplasat un stand America Express, iar când am atins steagul ne-am dat seama cât de mult ne-ar plăcea să fim parte din proiect. Toţi prietenii ne spun cât de potriviţi am fi în emisiune şi iată că am primit ocazia să le dovedim asta. Abia aşteptăm să înceapă cursa! Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească, şi să ne întoarcem cât mai tarziu înapoi în ţară, oameni mai puternici. Călătorie în ţări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice şi psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult? Suntem pregătiţi pentru aventura vieţii noastre în Asia Express!”, au dezvăluit Andrei Ursu (Wrs) și Vlad Condurache, înainte de-a porni împreună pe Drumul Zeilor, la Asia Express sezonul 7.