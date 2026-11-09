Cine este Alin Alexuc-Ciurariu de la Asia Express 2026? Află ce medalii a câștigat, la câte Jocuri Olimpice a participat și cum a ajuns să facă echipă cu Gabi Torje.

Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje | Antena 1

Asia Express 2026 se apropie de final, iar echipele rămase în competiție se pregătesc pentru ultimele provocări de pe Drumul Mătăsii. Printre concurenții care au pornit în aventura vieții lor se numără și Alin Alexuc-Ciurariu, fost campion european la lupte greco-romane, care face echipă cu Gabi Torje.

Cine este Alin Alexuc-Ciurariu de la Asia Express 2026

Cei doi prieteni au ajuns în marea finală, unde se confruntă cu echipele formate din Valerie Lungu și Alex Gîlcă, respectiv Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Deși Gabi Torje este cunoscut publicului datorită carierei sale de fotbalist, partenerul său de concurs are, la rândul lui, un palmares impresionant. Alin Alexuc-Ciurariu a reprezentat România la patru ediții ale Jocurilor Olimpice și a obținut una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale în anul 2020, când a devenit campion european.

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Iată cine este sportivul care a ales să intre într-o nouă competiție, de această dată departe de saltelele de lupte.

Alin Alexuc-Ciurariu a devenit campion european la lupte greco-romane în 2020

Alin Alexuc-Ciurariu s-a remarcat de-a lungul anilor prin rezultatele obținute în luptele greco-romane, fiind unul dintre sportivii importanți ai României în această disciplină. Specializat în categoria grea, de 130 de kilograme, acesta a construit o carieră bazată pe disciplină, perseverență și multă muncă.

Cea mai importantă performanță a sa a venit în anul 2020, la Campionatele Europene de la Roma. Alin Alexuc-Ciurariu a câștigat medalia de aur la categoria 130 de kilograme și a devenit campion european.

Rezultatul a confirmat valoarea sportivului român și a reprezentat un moment de referință în cariera sa.

Palmaresul său cuprinde și alte rezultate importante la competițiile internaționale. În 2018 și 2019, acesta a obținut medalii de bronz la Campionatele Europene, iar în 2022 a urcat din nou pe podium, de această dată la Campionatele Mondiale de la Belgrad, unde a câștigat medalia de bronz.

Alin Alexuc-Ciurariu a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice

Un alt capitol important din cariera fostului luptător este reprezentat de participările la Jocurile Olimpice. Alin Alexuc-Ciurariu a avut ocazia să reprezinte România la patru ediții ale celei mai importante competiții sportive internaționale: Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020, desfășurate în 2021, și Paris 2024.

Cea mai bună clasare olimpică a sa a fost obținută la Rio de Janeiro, în 2016, când a încheiat competiția pe locul al cincilea, la categoria 98 de kilograme. La Londra, în 2012, s-a clasat pe locul 16, iar la Tokyo, în 2021, și la Paris, în 2024, a concurat la categoria 130 de kilograme.

Participarea la patru ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice reprezintă o realizare importantă, care vorbește despre longevitatea și constanța sa în sportul de performanță.

Cu ce se ocupă Alin Alexuc-Ciurariu după retragerea din activitate

În decembrie 2024, după participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, Alin Alexuc-Ciurariu și-a anunțat retragerea din activitatea competițională. Însă despărțirea de cariera de sportiv nu a însemnat și îndepărtarea sa de lumea luptelor.

Fostul campion european a ales să transmită mai departe experiența acumulată în anii petrecuți în competiții. Acesta a devenit antrenor la Clubul Sportiv Dinamo București, instituția la care a activat și în perioada în care era sportiv. Totodată, a preluat și rolul de antrenor coordonator al lotului național Under 23.

Astfel, Alin Alexuc-Ciurariu a trecut de la postura de sportiv care primea indicații de la antrenori la cea de mentor, responsabil de pregătirea și evoluția noilor generații de luptători.

Alin Alexuc-Ciurariu a ales să participe la Asia Express alături de prietenul său, Gabi Torje

După o carieră în care a înfruntat adversari de top și a reprezentat România pe cele mai importante arene sportive, Alin Alexuc-Ciurariu a acceptat o provocare complet diferită. Fostul luptător a pornit pe Drumul Mătăsii alături de Gabi Torje, prietenul său de lungă durată.

Cei doi au intrat în competiție cu avantajul unei relații construite în timp, iar Alin a mărturisit că faptul că se cunosc de multă vreme îi poate ajuta să depășească momentele dificile.

Chiar dacă probele și condițiile de pe traseu sunt diferite de cele cu care era obișnuit în sportul de performanță, concurentul a privit participarea la Asia Express ca pe o experiență pe care își dorește să o trăiască la maximum.

Pentru Alin Alexuc-Ciurariu, aventura de la Antena 1 reprezintă un nou test de rezistență, adaptabilitate și lucru în echipă. De această dată, nu mai luptă pentru o medalie europeană sau pentru un rezultat olimpic, ci pentru șansa de a ajunge la finalul Drumului Mătăsii alături de bunul său prieten, Gabi Torje.