Concurenții Asia Express au avut de făcut mămăligă în China! Cum s-au descurcat cele trei echipe la proba culinară

Concurenții Asia Express au devenit bucătari în China. Iată cum au gătit mămăligă și cum au vândut- localnicilor.

Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii au ajuns în punctul în care au trebuit să promoveze gastronomia românească. De această dată au avut de pregătit bulzul tradițional, însă nu oricum, ci cu ajutorul unui localnic. Acesta trebuia să înțeleagă toți pașii, fiind concurenții nu au avut voie să se atingă de ingrediente.

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Concurenții Asia Express au avut de făcut mămăligă în China

Fiecare dintre cele trei echipe a pregătit, cu ajutor extern, câte zece bulzuri, folosind ingredientele și rețeta puse la dispoziție. După care, concurenții au trebuit să le vândă localnicilor.

„Și eu fac mămăligă, am făcut ou ochi, n-am făcut bulz niciodată, dar...” relatează Alexuc.

„Nu mi se pare greu, sincer”, e de părere Gabi.

„E greu să-i explici”, spune Alexuc.

„Noi dacă facem un bulz acum, îl facem să poți să-l mănânci”, explică Gabi.

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Cantitatea a fost cea care i-a surprins pe concurenți: „Face scurtă la mână, săraca! Zece kile de mămăligă!”

„Habar n-am ce-i acela bulz”, spune Valerie. „Am mulți ani de trăit în România, dar n-am mâncat, ăla-i adevărul!”

„E un fel de, nu știu, ceva... o mămăligă cu chestii înăuntru”, observă Valerie.

„Eu nu gătesc de obicei”, mărtursește Oana.

„În China nu se mănâncă sare!” explică Mirela. „Până la urmă, trebuie să vindem bulzul chinezilor!”

„Pentru noi și pentru Oana și Mirela nu cred că ar fi fost greu să facem bulzul ăsta. Nu știu exact dacă știau Alex și cu Valerie. Nu știu dacă se face în republica Moldova, dar având rețeta în față te ajută!” spune Gabi.

„Eu n-am făcut în viața mea așa ceva”, spune Valerie.

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„Pentru mine era un pic complicat”, spune și Alex. „O mâncăm diferit: mămăligă, mujdei și după aia brânză. Nu facem un boț mare de mămăligă să-l ungem cu ceva... Nu înțelegeam cum trebuie să-l facem.”

În cele din urmă, și Valerie, și Alex au prins ideea probei și s-au apucat de dat indcații.

Mămăliga a fost gata, iar după a urmat asamblarea bulzului.

Mirosul bulzului le-a trezit foamea, dar și amintiri de acasă.

După gătit a urmat partea care s-a dovedit a fi mai dificilă, de fapt: vânzarea.

„Au început să vină oameni curioși acolo, cu toate că era devreme”, spune uimit Gabi.

„Eu, sincer, acolo, că știam că trebuie să vinem, mai tăiam o felie de mozzarella, le dădeam la doamne”, explică Alexuc strategia. „Să poată să cumpere, să vindem și noi ceva. Degeaba făceam dacă n-aveam cui să vindem.”

„Aici problema nu e de proces, cârnații noștri nu erau prăjiți”, spune Alex.

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Valerie și-a pierdut răbdarea, considerând că bucătăreasa lor nu era suficient de rapidă.

„Eu sunt de părere că dacă dai ceva din suflet, faci ceva să...” încearcă să spună Alex, însă Valerie vrea să termine rapid proba pentru a putea pleca mai departe.

Oana și-a dorit cu ardoare să facă un bulz în plus ca să mănânce și ea. Ea a început și să cânte pentru a atrage clienți. Mirela i s-a alăturat și au început să danseze.

Acestea au declarat că le-a ieșit: „Ciorbă de bulz.”

Nu doar ea a fost pofticioasă, ci și Alexuc.

Valerie și Alex au fost puși în situația neplăcută de a refuza o a doua porție unei femei în vârstă. Valerie a trebuit să-i ia farfuria din mână, regulile impuse de Irina nepermițându-le concurenților să vândă mai multe porții aceleiași persoane.

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Concurenții au avut strategii asmănătoare pentru a vinde bulzul. În timp ce Gabi, Alexuc, Valerie și Alex au ales să plece de lângă stand pentru a găsi mai mulți oameni pe străduțele din apropiere, Mirela și Oana s-au gândit să mănânce chiar ele bulz în fața standului pentru a le face poftă trecătorilor.

„Nu pot să cred că bulzul ăsta are gust chinezesc!” spune Oana.

„Astea sunt ingredientele”, explică Mirela.

Toate echipele au vândut bulzii cu 50 de yuani și au pornit la drum.