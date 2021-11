Eliza și Cosmin Natanticu au câștigat jocul de amuletă. Diseară, echipele se despart la Asia Express - Drumul Împăraților

După o luptă umăr la umăr cu rivalii lor, Cosmin și Eliza Natanticu au fost cei care au reușit să îşi adjudece amuleta în valoare de 1000 de Euro, dar și trei nestemate, ce vor fi extrem de importante în clasamentul acestei etape: ”Suntem foarte bucuroși că am câștigat a cincea amuletă în această competiție. Și împotriva lui Mihai Petre!”.

Asia Express - Drumul Împăraților, lider de audiență aseară, 9 noiembrie 2021

Telespectatorii au urmărit în număr foarte mare cea mai nouă ediţie Asia Express – Drumul Împăraţilor, reality show-ul de la Antena 1 impunându-se ca lider de audienţă la nivelul tuturor categoriilor de public.

Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8.5 puncte de rating și 28.8% cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5.2 puncte de rating și 17.9% cota de piață.

Și la nivel urban, Asia Express – Drumul Împăraţilor a fost întâia opţiune a telespectatorilor, înregistrând 7.6 puncte de rating şi 19.3% cota de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată de Pro TV, cu 5.3 puncte de rating şi 13.5% cota de piaţă.

Şi la nivel national, cea mai nouă ediţie Asia Express s-a impus ca lider de piaţă, înregistrând un rating mediu de 6.7 puncte şi 16.9% cota de piaţă.

În minutul de aur, 21:47, peste 1.5 milioane de telespectatori la nivel national urmăreau Aventura Asia Express – Drumul Împăraţilor.

Antena 1 a fost lider de audiență și la nivelul intervalului cel mai vizionat al zilei, prime-time (19.00-23.00), cât şi la nivelul întregii zile, pe publicul commercial cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani.

Ce se întâmplă mai departe în Asia Express - Drumul Împăraților

Diseară, 10 noiembrie 2021, de la 20:30, pe Antena 1, regulile se schimbă la Asia Express - Drumul Împăraților. A patra zi a etapei, cunoscută până în acest moment drept ziua de bilanț, va veni cu o surpriză pentru cele cinci echipe rămase în joc: ”Stăteam și ne făceam toți scenarii. Nici nu știi la ce să te aștepți, dacă e de bine sau de rău! Șocul a fost foarte puternic. Ne-am așteptat la o surpriză, dar nu la asta!”.

Începând cu seara aceasta echipele se despart, iar vedetele vor lupta separat în cursă. În vreme ce cinci concurenți vor rămâne alături de Irina Fodor să îndeplinească anumite provocări, ceilalți cinci vor pleca fără partenerii lor pe traseu, vor călători separat, își vor găsi cazare, vor face singuri autostopul și misiunile.

Parcursul celor care pleacă singuri pe Drumul Împăraților va depinde de rezultatele la jocuri ale coechipierilor rămași alături de Irina Fodor. Dacă cei din urmă vor câștiga jocurile și cei de pe traseu vor primi anumite avantaje prețioase în joc.

Despărțirea îi va surprinde, dar și îi va emoționa: ”Nu mai suntem împreună și ne este foarte dificil. Nu putem unul fără celălalt, dar o să fac tot ce pot să îi fie mai ușor”, va spune Elwira Petre cu ochii în lacrimi. ”Nici n-am plecat bine că m-am gândit la Adi, m-a luat dorul. Nu eram pregătit pentru asta”, va adăuga Emi.

Cum se vor descurca vedetele singure în cursă, telespectatorii pot afla diseară, de la 20:30, pe Antena 1, în cea mai nouă ediție Asia Express - Drumul Împăraților.