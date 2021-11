Emi și Cuza au ieșit în oraș cu Iulia Albu, la Asia Express! Cum s-au distrat cei trei, la un local din Georgia

Etapa a șaptea de pe Drumul Împăraților a fost o adevărată provocare pentru echipele rămase în competiție. În ediția 27 a îndrăgitului reality show de la Antena 1, ziua a început în forță.

S-a pus covorul roșu și, dintr-o mașină elegantă, și-a făcut apariția nimeni alta decât Iulia Albu. Aceasta a însoțit echipa Natanticilor, i-a ajutat la autostop, la rezolvarea unor misiuni și chiar la găsirea unui loc de cazare. A doua zi, când Irina Fodor a anunțat că Emi și Cuza au câștigat imunitatea, aceasta s-a alăturat băieților de la Noaptea Târziu. Cei trei au profitat din plin de ziua liniștită ce le-a fost oferită și victoria concurenților a fost savurată la un pahar de bere Ursus.

Așa cum ne-am obișnuit deja, Ursus este alături de echipele care reușesc să câștige imunitatea în sezonul 4 al emisiunii Asia Express, de la Antena 1. După misiuni grele, autostopuri dificile și situații pline de neprevăzut, ce poate să meargă mai bine decât un pahar de bere răcoritoare Ursus?

Citește și: Asia Express, 3 noiembrie 2021. Cine a fost eliminat și a pierdut șansa de-a merge în Iordania

Fericiți că au câștigat imunitatea, Emi și Cuza au mers împreună cu Iulia Albu la un local din Georgia, acolo unde au stat de vorbă și au povestit tot felul de lucruri.

„În momentul în care am aflat că voi pleca cu echipa formată din Emi și Cuza am simțit o eliberare uriașă. Nu știam că ne așteaptă un drum în față de trei ore, în care am stat aproape leșinați, dar mă rog! Am trecut și peste povestea asta!” , a zis Iulia Albu.