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Gabi Torje a rămas fără tricouri la Asia Express! De ce a fost nevoit să renunțe la haine: „Cu ce mă mai duc eu mâine în cursă?!”

Gabi Torje a fost nevoit să renunțe la haine pe Drumul Mătăsii. Iată de ce și-a dat din tricouri.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 22:45 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 22:45
Gabi Torje a rămas fără tricouri la Asia Express | Antena 1
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Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat un avantaj important înainte de o nouă cursă cu miză uriașă. S-au grăbit să îl valorifice și au sperat ca talismanele să le poarte noroc la autostop.

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Gabi Torje a rămas fără tricouri la Asia Express

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Comunicare a fost tot timpul un element decisiv în China. Bariera lingvistică a dus la multe încurcături, iar Gabi și Alexuc au înțeles încă o dată ce important este să se facă înțeleși de către localnici.

Aceștia s-au bucurat foarte tare să găsească rapid transport după plecarea de la Irina Fodor.

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„Fiecar distanță contează enorm de mult și e important să pleci repede, să nu te mai vadă celelalte echipe în ce direcție mergi”, explică Gabi. „Dacă ai stat pe loc, ești mort!”

Nu doar ei au avut parte de aventură, ci și Mirela Vadia și Oana Tomoiagă. Acestea au oprit o mașină în care erau și copii, iar le-a spus că trebuie să-i lase pe cei mici acasă, astfel că au ocolit, întorcându-se tot de unde au plecat. Ceea ce le-a amuzat însă pe fete a fost faptul că cei mici nu au vrut să rămână acasă, ci s-au urcat în mașină, iar șoferul a lăsat a casă, de fapt, doar niște castraveți luați din piață.

„Vrem să ne distrăm și noi”, au spus copiii.

„Pentru castraveți ne-am dus acasă!” spune Mirela.

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În drum spre locație însă stația a sunat, iar mesajul de la Irina a pus capăt călătoriei. Concurenții au trebuit să se dea jos și să găsească cazare.

Aventura nu s-a terminat aici. Șoferul alături de care au călătorit Gabi și Alexuc le-a cerut la final bani, deși aceștia îi spuseseră de la început că nu au bani și nu pot plăti pentru drum. Deoarece nu se înțelegeau cu el, băieții au fost nevoiți să plătească într-un fel sau altul transportul.

„avem și noi nevoie de bani”, spun băieții.

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Aceștia nu aveau ce să-i dea, așa că Gabi s-a gândit să îi ofere un tricou. Alexuc, generos din fire, i-a oferit și al doilea tricou din rucsacul lui Gabi.

„Mărimea lui Gabi, nu puteam să-i dau eu”, explică Alexuc.

gabi torje și alin alexuc
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„Mi-a luat tricourile”, relatează Gabi. „Tricourile mele de cursă, bă, cu ce mă mai duc eu în cursă! (...) Ne-a lăsat omul în pace. Bine că ne-a lăsat că altfel venea după noi.”

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