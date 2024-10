Parcurs plin de surprize pentru Ioana State și Mane Voicu pe Drumul Zeilor: după ce au ocupat primul loc la întrecerea din ediția Asia Express de marți, ieri seară au ajuns în incomoda ipostază de a fi la un pas de eliminare, după cursa pentru ultima șansă.

Sosiți ultimii la Irina Fodor, Ioana și Mane au fost salvați, însă, de Zeul verde, care le-a mai acordat o șansă în competiție.

Ieri seară, la Asia Express, careul dinaintea ultimei șanse a adus surprize. Declarați fruntași în întrecerea de marți, Ioana State și Mane Voicu au așteptat momentul votului încrezători că nu vor fi trimiși la ultima șansă de către adversarii lor. Cum, însă, la acest nivel al competiției, nu se mai acordă a doua imunitate, primul loc nu le-a asigurat Ioanei și lui Mane scutul protector împotriva voturilor – iar nominalizările de la careu au dat peste cap previziunile lor.

Ioana State și Mane Voicu au fost salvați de la eliminare de Zeul verde, aseară, la Asia Express. Ce urmează în ediția de duminică, 27 octombrie 2024

Pe ultimele două locuri în clasamentul anunțat de Irina Fodor la începutul ediției de ieri

s-au situat Nicolai Tand cu Sorin Brotnei și Carmen Negoiță cu Andreea Perețeanu, acestea fiind echipele care au intrat automat la ultima șansă. Singura pereche protejată de imunitate a fost cea alcătuită din Anca Țurcașiu și Andreea Samson – așadar, voturile pentru a treia echipă trimisă la ultima șansă i-au vizat pe Oana Paraschiv cu Mihai Găinușă și pe Ioana State cu Mane Voicu, aceștia din urmă adunând majoritatea nominalizărilor.

După o întrecere încheiată cu un autostop pe ploaie torențială, Ioana și Mane s-au situat pe ultimul loc, bucurându-se, însă, de un verdict favorabil, care le-a deschis calea spre etapa a noua a competiției.

„Ne-am depășit atâtea limite și am ajuns mai departe decât am crezut. Și deși au fost foarte multe momente în care am picat, credeți-ne că nu ne dorim să ieșim din această competiție”, a declarat Mane.

„Mi-e greu să descriu ce înseamnă pentru mine Asia Express. Sunt fericită, nu cred că am mai trăit de multă vreme emoții atât de intense. Am fost convinsă că Zeul va fi roșu. Încă nu-mi revin, tot îmi vine să plâng”, a declarat Ioana, extrem de emoționată.

Duminica aceasta, de la ora 20:00, aventura Asia Express continuă cu etapa a noua, plină de surprize și misiuni neașteptate.