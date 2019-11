Maria Buză și Lia Bugnar, dezvăluiri inedite despre „Asia Express”: „Aș fi dat și bani să fiu aici! Cel mai greu este să...” - Galerie foto

„Eu am o vârstă copleșitoare, mă ia amețeala când mă gândesc. Am 50 de ani. Teoretic, de acum încolo, mari suprize nu mă mai pot aștepta, de asta când a venit propunerea de a participa la acest reality-show mi s-a părut că nu am voie să refuz”, a declarat Lia.

Odată ajunse în competiție, cele două prietene sunt hotărâte să se bucure de fiecare moment. E drept, percepțiile lor sunt diferite, dar bucuria de a face lucruri împreună le ajută în această aventură.

„Nu știu ce se va mai întâmpla de acum încolo, dar pentru tot ce am trăit până acum, pentru cât am râs, pentru ce oameni am cunoscut, eu aș fi dat bani să particip la Asia Express”, a mărturisit Lia.