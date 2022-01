În ce fel s-a schimbat relația Elwirei cu Mihai Petre, după Finala sezonului 4 Asia Express: „A fost un fel de terapie”

Sezonul 4 al reality show-ului Asia Express - Drumul Împăraților a fost unul plin de surprize pentru telespectatori, dar și pentru concurenți, fiind filmat în perioada pandemiei. Pe micile ecrane și-au făcut apariție nume cunoscute din lumea mondenă, printre care și Mihai Petre alături de soția lui, Elwira.

Publicul a avut ocazia să vad reacțiile și comportamentul celor nouă cupluri de vedete în aventura vieții lor. Cei care au atras atenția cu relația specială pe care o au, dar și fairplay-ul de care au dat dovadă de-a lungul competiției sunt Mihai Petre și Elwira. Cei doi au demonstrat că își merită locul în Asia Express și au fost desemnați câștigători, datorită ambiției și curajului de care au dat dovadă în ultima cursă.

La câteva luni de la Finala show-ului, câștigătorii sezonului 4 de pe Drumul Împăraților au oferit informații neașteptate despre cum s-a schimbat viața lor de cuplu de când au părăsit competiția.

Mihai Petre și Elwira, dezvăluiri despre viața lor după întoarcerea din Asia Express

Mihai Petre și Elwira au vorbit într-un interviu pentru viva.ro despre experiența Asia Express și schimbările care au apărut după ea. Întrebați dacă au existat certuri în perioada concursului care nu au apărut la televizor, soția coregrafului a oferit un răspuns sincer.

„Cred că s-a văzut foarte bine la televizor. Discuții au existat în fiecare pereche din „Asia Express. Presiunea a fost extrem de mare, la un moment dat, căci după un timp anume totul se acumula: lipsa de mâncare, oboseala fizică, oboseala psihică. În „Asia Express nervii se strâng și explodezi în momente critice în care ar trebui să fii calm și stăpân pe tine. Norocul nostru este că eu și Mihai ne cunoaștem foarte bine și știm, după atâția ani împreună, cum să reacționăm la stres și la emoții.

Noi nu punem mai multă benzină în focul în care deja există. Știm de ce are nevoie fiecare ca să se calmeze și știm cum să stingem conflictul. Pentru noi este foarte important ca fiecare discuție să fie constructivă, dar sigur că este mult mai greu să rămâi calm într-o situație în care circumstanțele sunt foarte tensionate.”, au povestit Elwira.

Mihai Petre și soția lui n-au luat experiența Asia Express ca pe un test. Cei doi au o relație extrem de puternică și s-au bazat pe legătura specială dintre ei.

„Am atât de mare încredere în căsnicia mea și în omul de lângă mine, încât nu am nevoie de teste. Au fost momente grele, dificile, însă „Asia Express mi-a dovedit încă o dată că suntem un cuplu foarte bine sudat și că avem foarte multă înțelegere unul față de celălalt. În același timp, cu ocazia acestui show am avut și momente de reîndrăgostire, ca să spun așa. Eram doar noi doi, ca la începuturile relației, parcă îl redescopeream pe Mihai.”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.

Câștigătorul Asia Express a dezvăluit că nu s-au produs schimbări prea mari în căsnicia lor de la Finala competiției: „Relația pe care o avem este una solidă de zeci de ani și, pe parcursul emisiunii, a devenit și mai solidă. Nu s-au produs schimbări foarte mari, dar dacă au existat niste schimbări, au fost în bine. „Asia Express a fost o ieșire din zona de confort, dar știam deja cum funcționăm în cuplu, iar dinamica nu s-a schimbat foarte mult.”

„„Asia Express a fost un fel de terapie, din care au rezultat lucrurile care sunt mai importante pentru mine. Nu am nevoie de atât de multe pentru a fi fericit. Nu am avut nevoie de telefon, nu am avut nevoie de multe lucruri în rucsac și mi-am dat seama că așa este şi în viaţă. Am început să iau lucrurile așa cum vin și cu mult mai multă ușurință.”, a mai zis el.