Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express. Ce s-a întâmplat după ce au ratat proba Codului Morse

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și-au pierdut controlul în timpul probei de la studiourile de filmare. Iată ce a dus la un schimb de replici tensionat între cele două.

Proba de la studiourile de filmare pare că i-a luat pe nepregătite pe semifinaliștii Asia Express. Locul i-a bulversat, iar complexitatea indiciilor găsite i-a întins nervii la maximum.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express

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Shanghai-ul cinematografic i-a ținut captivi pe concurenții Asia Express. Indiciile ascunde în decoruri și recuzită au fost cheia pentru a descoperi adresa la care îi așteaptă Irina Fodor.

„Totul era derăpănat. Ți se ridică pielea când vezi că astfel de lucruri s-au întâmplat în realitate”, relatează Mirela.

Mirela și Oana au găsit în cele din urmă locația de unde puteau lua indiciul final al adresei. Ele i-au văzut înăuntru pe Valerie și Alex și s-au grăbit să decodifice mesajul.

„Nu erau singuri! Erau cu un domn înăuntru care-i ajuta la ceva”, spune Mirela.

„Practic au venit după noi, n-au mai trebuit să înțeleagă”, spune Valerie, deși ea și Alex au ajuns la locație fără să găsească toate indiciile.

„Aveam nevoie de încă patru cifre”, spune Oana.

„Cum aflăm?” întreabă Mirela.

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Cumpăna fetelor a pornit din nou de la afișul de pe misson board. Acestea au uitat cerința inițială a Irinei.

„Ce scria pe afiș că n-am făcut poză?!” se întreabă ele.

„Eu cred că e anul filmului”, spune Mirela, care credea că acela este cifrul pentru servietă. „Hai să mergem înapoi!”

„Nu mai mergem înapoi”, spune Oana.

Mirela a fost surprinsă să descopere că Valerie și Alex au găsit codul servietei.

„Au ajuns ultimii! Cum?” se întreabă Mirela.

Oana amintește de sunetul care transmitea Codul Morse, spunând că e deranjant.

„Dar ce-i sunetul ăsta? Opriți aparatul ăla!” relatează Oana ulterior.

Fetele nu s-au gândit că sunetul le-ar putea salva misiunea.

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„Văd două hârtii pe care scria: Codul Morse”, își pune Oana mâinile în cap. „Și am făcut legătura cu sunetul!”

„Codul Morse ne spunea exact care este cifrul de la servietă”, spune și Mirela.

„Băiatul care ne-a indicat locul era în urma noastră și l-am chemat”, povestește Oana.

Acesta le spune că este simplu, iar Mirela își pune toată nădejdea în el și în Oana, dându-se laoparte.

Între timp, Gabi și Alexuc ajung și ei la locație, căutând același cifru. Ei le-au acuzat pe fetele că i-au mințit.

„Am început să țip acolo: <<Lasă-ne, mă, cu Codul Morse!>>” spune Alexuc, care crede că Oana le-a arătat servieta și plicul doar-doar nu mai fac gălăgie și le lasă să descifreze ultimele cifre cu ajutorul tânărului localnic.

„Oana, da, a fost drăguță”, spune Gabi. „Toată ziua ne-am tachinat și ne-am ajutat.”

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Și băieții au început prin a băga toate codurile de pe plicurile primite încă de dimineață de la Irina, fără să facă legătura cu sunetul auzit în locația respectivă.

„Ei direct băgau acolo. Lasă-i că noi avem Codul Morse aici”, spune Oana. „Punea, nu se deschidea!”

„Am pus 937”, spune Gabi, iar servieta lor s-a deschis.

„Oana cu Mirela aici tot Codul Morse”, relatează Alexuc.

Momentul în care i-au văzut și pe băieți plecând, a pus și mai multă presiune pe ele, știind sigur că acum erau ultima echipă în clasament.

„Cum au reușit, măi, Oana?” întreabă Mirela.

În timp ce Valerie, Alex, Gabi și Alexuc căutau deja transport, Mirela și Oana descopereau cu ajutorul localnicului prima cifră a codului.

„Mi-am dat seama că eu nu mai aveam capacitatea. Eu știu”, spune Mirela.

„Dacă știai regula, era foarte simplu”, spune Oana.

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„Dar nu știam regula”, intervine Mirela. „Îl aveam pe băiatul ăla, săracu', care zicea că știe. Oana mea avea și știa, înțelegea lucrurile. Am zis: <<Se ocupă ei doi.>> Mi-era ciudă pe mine că nu am făcut măcar o poză la un afiș!”

„Eram foarte tensionată și nu m-am mai concentrat și de asta îmi este foarte ciudă pe mine, pentru că eu chiar știu”, spune și Oana. „La Sighetul Marmației există Memorialul Durerii, am fost de un milion de ori și știu cum se descifrează Codul Morse, dar în momentul în care acel băiat mi-a zis: <<E foarte simplu>>, eu m-am lăsat în baza lui!”

În cele din urmă au găsit și ele codul și au deschis servieta.

„Deci cifrul era 1937, adică fix anul de pe afișul filmului cu dezasturl din Nanjing, un an pe care puteam atât de ușor să-l reținem, dar la care n-am fost atentă și căruia nu i-am făcut nici măcar o poză!” spune Mirela.

„Măi, dar cum a putut să facă Torje...” începe Mirela să se întrebe.

„Nu mai vreau să întreb cum au putut. Gata!” spune Oana. „Știe! Sunt bărbați!”

„Liniștește-te, ce mare lucru”, îi spune Mirela.

„Mi-e ciudă, pe noi, pe mine, mi-e ciudă!” recunoaște Oana.

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„Pe bune, chiar nu știu Codul Morse și nu mă interesează!” spune Mirela.

„Uite că acum ne ajuta!” zice Oana.

„Nu mă interesează să știu Codul Morse”, strigă Mirela. „Sunt niște... misiuni. Nu mă interesează să știu asta în viața mea. Dacă vreau să învăț Codul Morse mă făceam... mă duceam pe submarin! Nu mă interesează. Este doar o probă!”

„Nu e o probă, este decisivă!” spune Oana.

„Nu are nimic!” susține Mirela.

„Și mi-e ciudă c-am terminat primele”, mai adaugă Oana.

„Nu contează!” susține Mirela. „Pe bune că nu știu Codul Morse și nu vreau să învăț Codul Morse și nici nu vreau să-l învăț vreodată. Nu este pentru mine proba asta!”