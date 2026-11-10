Antena Căutare
Home Asia Express Stiri Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express. Ce s-a întâmplat după ce au ratat proba Codului Morse

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express. Ce s-a întâmplat după ce au ratat proba Codului Morse

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și-au pierdut controlul în timpul probei de la studiourile de filmare. Iată ce a dus la un schimb de replici tensionat între cele două.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 23:06 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 23:05
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Proba de la studiourile de filmare pare că i-a luat pe nepregătite pe semifinaliștii Asia Express. Locul i-a bulversat, iar complexitatea indiciilor găsite i-a întins nervii la maximum.

Citește și: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să rateze o probă importantă la Asia Express 2026. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, schimb de replici tensionat la Asia Express

Articolul continuă după reclamă

Shanghai-ul cinematografic i-a ținut captivi pe concurenții Asia Express. Indiciile ascunde în decoruri și recuzită au fost cheia pentru a descoperi adresa la care îi așteaptă Irina Fodor.

„Totul era derăpănat. Ți se ridică pielea când vezi că astfel de lucruri s-au întâmplat în realitate”, relatează Mirela.

Mirela și Oana au găsit în cele din urmă locația de unde puteau lua indiciul final al adresei. Ele i-au văzut înăuntru pe Valerie și Alex și s-au grăbit să decodifice mesajul.

„Nu erau singuri! Erau cu un domn înăuntru care-i ajuta la ceva”, spune Mirela.

„Practic au venit după noi, n-au mai trebuit să înțeleagă”, spune Valerie, deși ea și Alex au ajuns la locație fără să găsească toate indiciile.

„Aveam nevoie de încă patru cifre”, spune Oana.

„Cum aflăm?” întreabă Mirela.

Citește și: Scandal în lift la Asia Express 2026! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Cumpăna fetelor a pornit din nou de la afișul de pe misson board. Acestea au uitat cerința inițială a Irinei.

„Ce scria pe afiș că n-am făcut poză?!” se întreabă ele.

„Eu cred că e anul filmului”, spune Mirela, care credea că acela este cifrul pentru servietă. „Hai să mergem înapoi!”

„Nu mai mergem înapoi”, spune Oana.

Mirela a fost surprinsă să descopere că Valerie și Alex au găsit codul servietei.

„Au ajuns ultimii! Cum?” se întreabă Mirela.

Oana amintește de sunetul care transmitea Codul Morse, spunând că e deranjant.

„Dar ce-i sunetul ăsta? Opriți aparatul ăla!” relatează Oana ulterior.

Fetele nu s-au gândit că sunetul le-ar putea salva misiunea.

Citește și: Mirela Vaida a căzut în timpul unei probe la Asia Express. Cum a reacționat Oana Tomoiagă când a văzut-o: „Două oi!”

„Văd două hârtii pe care scria: Codul Morse”, își pune Oana mâinile în cap. „Și am făcut legătura cu sunetul!”

„Codul Morse ne spunea exact care este cifrul de la servietă”, spune și Mirela.

„Băiatul care ne-a indicat locul era în urma noastră și l-am chemat”, povestește Oana.

Acesta le spune că este simplu, iar Mirela își pune toată nădejdea în el și în Oana, dându-se laoparte.

Între timp, Gabi și Alexuc ajung și ei la locație, căutând același cifru. Ei le-au acuzat pe fetele că i-au mințit.

„Am început să țip acolo: <<Lasă-ne, mă, cu Codul Morse!>>” spune Alexuc, care crede că Oana le-a arătat servieta și plicul doar-doar nu mai fac gălăgie și le lasă să descifreze ultimele cifre cu ajutorul tânărului localnic.

„Oana, da, a fost drăguță”, spune Gabi. „Toată ziua ne-am tachinat și ne-am ajutat.”

Citește și: Schimb de replici între Valerie Lungu și Alin Alexuc la Asia Express. Ce i-a spus sportivul după înțepătura influenceriței

Și băieții au început prin a băga toate codurile de pe plicurile primite încă de dimineață de la Irina, fără să facă legătura cu sunetul auzit în locația respectivă.

„Ei direct băgau acolo. Lasă-i că noi avem Codul Morse aici”, spune Oana. „Punea, nu se deschidea!”

„Am pus 937”, spune Gabi, iar servieta lor s-a deschis.

„Oana cu Mirela aici tot Codul Morse”, relatează Alexuc.

Momentul în care i-au văzut și pe băieți plecând, a pus și mai multă presiune pe ele, știind sigur că acum erau ultima echipă în clasament.

„Cum au reușit, măi, Oana?” întreabă Mirela.

În timp ce Valerie, Alex, Gabi și Alexuc căutau deja transport, Mirela și Oana descopereau cu ajutorul localnicului prima cifră a codului.

„Mi-am dat seama că eu nu mai aveam capacitatea. Eu știu”, spune Mirela.

„Dacă știai regula, era foarte simplu”, spune Oana.

Citește și: Cine a primit a doua cutie de la Irina Fodor la Asia Express 2026. Echipa care a ajuns pe ultimul loc: „Ne-au luat fața”

„Dar nu știam regula”, intervine Mirela. „Îl aveam pe băiatul ăla, săracu', care zicea că știe. Oana mea avea și știa, înțelegea lucrurile. Am zis: <<Se ocupă ei doi.>> Mi-era ciudă pe mine că nu am făcut măcar o poză la un afiș!”

„Eram foarte tensionată și nu m-am mai concentrat și de asta îmi este foarte ciudă pe mine, pentru că eu chiar știu”, spune și Oana. „La Sighetul Marmației există Memorialul Durerii, am fost de un milion de ori și știu cum se descifrează Codul Morse, dar în momentul în care acel băiat mi-a zis: <<E foarte simplu>>, eu m-am lăsat în baza lui!”

În cele din urmă au găsit și ele codul și au deschis servieta.

„Deci cifrul era 1937, adică fix anul de pe afișul filmului cu dezasturl din Nanjing, un an pe care puteam atât de ușor să-l reținem, dar la care n-am fost atentă și căruia nu i-am făcut nici măcar o poză!” spune Mirela.

„Măi, dar cum a putut să facă Torje...” începe Mirela să se întrebe.

„Nu mai vreau să întreb cum au putut. Gata!” spune Oana. „Știe! Sunt bărbați!”

„Liniștește-te, ce mare lucru”, îi spune Mirela.

„Mi-e ciudă, pe noi, pe mine, mi-e ciudă!” recunoaște Oana.

Citește și: Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime. Întrebarea care i-a dat peste cap: „Buda e budist?”

„Pe bune, chiar nu știu Codul Morse și nu mă interesează!” spune Mirela.

„Uite că acum ne ajuta!” zice Oana.

„Nu mă interesează să știu Codul Morse”, strigă Mirela. „Sunt niște... misiuni. Nu mă interesează să știu asta în viața mea. Dacă vreau să învăț Codul Morse mă făceam... mă duceam pe submarin! Nu mă interesează. Este doar o probă!”

„Nu e o probă, este decisivă!” spune Oana.

„Nu are nimic!” susține Mirela.

„Și mi-e ciudă c-am terminat primele”, mai adaugă Oana.

mirela vaida și oana tomoiagă
+19
Mai multe fotografii

„Nu contează!” susține Mirela. „Pe bune că nu știu Codul Morse și nu vreau să învăț Codul Morse și nici nu vreau să-l învăț vreodată. Nu este pentru mine proba asta!”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la un pas să rateze o probă importantă la Asia Express 2026. Ce i-a pus în dificultate pe c...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri ANIMAŢIE. 12 morţi şi zeci de răniţi în accidentul din Bulgaria. S-au ciocnit 86 de maşini şi TIR-uri
Observatornews.ro Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără Zero progrese în prima zi de negocieri de pace Rusia-SUA-Ucraina. Ce pretenţii are fiecare tabără
Antena 3 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983 ICE l-a arestat pe „regele Instagramului”. Bărbatul care se lăuda cu mașini de lux și petreceri cu modele stătea ilegal în SUA din 1983
AS.ro O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei O fostă gimnastă a României s-a călugărit. Cine este Maica Ecaterina şi de ce a luat calea pocăinţei
Comentarii


Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Rush: Rivalitate și adrenalină, filmul bazat pe fapte reale cu Chris Hemsworth & Daniel Brühl, e acum în AntenaPLAY. Descoperă povestea care a schimbat istoria Formula 1™.
Citește și
Ce vezi diseară, 10 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții trec prin probe dificile înainte de Marea Finală
Ce vezi diseară, 10 noiembrie, la Asia Express 2026. Concurenții trec prin probe dificile înainte de Marea Finală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prin ce cumpănă a trecut Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, înainte de Asia Express. A avut nevoie de două operații
Prin ce cumpănă a trecut Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, înainte de Asia Express. A avut nevoie de două...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x