Prezentatoarea Asia Express, Irina Fodor, vorbește despre sezonul 7 al reality-show-ului: „Am pornit la drum cu ...”

Au mai rămas patru zile până la marea premieră a sezonului 7 Asia Express, care va dezvălui telespectatorilor, din 1 septembrie, pe Antena 1, aventura trăită la capătul lumii de nouă perechi de vedete, pregătite să-și testeze limitele pe un traseu spectaculos, cel mai lung de până acum.

Cu 11 etape în loc de 10, Drumul Zeilor se anunță o provocare de proporții legendare, ce va purta concurenții din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia.

Irina Fodor: „Am pornit la drum cu niște concurenți dornici să trăiască aventura prin toți porii”

Prezentatoarea Asia Express, Irina Fodor, a povestit despre experiența trăită la filmările sezonului 7 al reality-show-ului.

„Thailanda mi-a fost dezvăluită și mai frumos anul acesta decât o știam. Locurile prin care am trecut mi-au transmis atâta pace și armonie, deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul. Următoarea țară de pe traseu m-a uluit: Malaezia – aici am întâlnit culturi atât de diferite și am avut experiențe atât de diverse! Nici nu știu cu ce să încep – cu sărbătoarea Ramadanului sau cu junglele luxuriante ori cu orașele spectaculoase prin care am trecut... Malaezia a fost un șoc cultural față de Thailanda. Aici e o cultură cu totul diferită, a trebuit să ne adaptăm și noi. Cât despre Indonezia, aici am ajuns într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă această față a Indoneziei, va fi un impact cultural foarte puternic. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, iar oamenii de acasă vor trăi alături de noi această aventură cu sufletul la gură”, a povestit Irina.

Competiția se anunță încă de la început plină de adrenalină, provocările depășind cu mult așteptările concurenților care au pornit în această aventură hotărâți să-și înfrunte cele mai mari temeri.

„Concurenții de anul acesta, așa cum i-am văzut în competiție, au o poftă nebună de a cunoaște toate locurile prin care trec și oamenii de acolo. Își doresc să trăiască experiența aceasta prin toți porii, iar asta va trece cu siguranță și dincolo de ecran. Eu am simțit acest lucru din prima zi. Despre asta este cursa Asia Express: îți aduce o experiență atât de bogată și îți dă prilejul unic de a vedea cum trăiesc oamenii din celălalt capăt al lumii și cum văd ei viața, trecând prin niște situații inedite. Iar telespectatorii se vor bucura cu siguranță din plin de această aventură”, a declarat Irina Fodor.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, aceștia vor trebui să ajungă din Thailanda până în Bali, destinația marii finale a sezonului 7, după un traseu de aproape 7.000 de kilometri. Cum se vor descurca ei telespectatorii vor descoperi din 1 septembrie, de la ora 20:00, pe Antena 1. Programul de difuzare rămâne cel consacrat - duminica de la ora 20:00 și de luni până miercuri, de la 20:30, în prima săptămână premiera maraton aducând cinci ediții consecutive: duminică, de la ora 20:00 și de luni până joi, de la ora 20:30.

