Scandal în lift la Asia Express 2026! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Ultima cursă care i-ar putea duce la Shanghai și în marea finală le-a ridicat tensiunea concurenților. Iată de ce s-a iscat cearta între ei.

De la careu, concurenții au plecat către un hotel, unde trebuiau să găsească instrucțiunile pentru nou misiune. Aceștia au ajuns relativ aproape ca timp, iar asta a dus la certuri și discuții.

Citește și: Mirela Vaida a căzut în timpul unei probe la Asia Express. Cum a reacționat Oana Tomoiagă când a văzut-o: „Două oi!”

Scandal în lift la Asia Express 2026. De ce s-au certat concurenții

Articolul continuă după reclamă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns primii la hotelul indicat de Irina Fodor, imediat după au ajuns și fetele, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. La scurt timp, și-au făcut apariția și Gabi Torje, și Alin Alexuc.

După căzătura Mirelei, fetele au pornit în urmărirea Valeriei și a lui Alex. Astfel că, au ajuns la lift. Băieții le-au urmat exemplul și s-au înghesuit toți în ascensor.

„A început să dea buzna peste noi Mirela”, relatează Valerie.

Deși aveau de găsit camere la etaje diferite, aceștia aveau o singură strategie: liftul.

Citește și: Schimb de replici între Valerie Lungu și Alin Alexuc la Asia Express. Ce i-a spus sportivul după înțepătura influenceriței

„Noi ne-am dus la camera tehnică”, povesteșe Mirela. „Un om când se duce la hotel, trebuie să ia cartela, se duce la recepție.”

„Iar ajungem ultimii”, se plâng băieții.

„Toți, în recepție, căutam liftul”, râde Mirela.

„Toată lumea, bătaie la lift!” zice și Gabi.

„Am intrat toți în lift!” relatează Alexuc.

„Toată lumea trebuia să ia liftul la un etaj anume”, spune Valerie.

„Pune 3”, striga tânăra.

Citește și: Cine a primit a doua cutie de la Irina Fodor la Asia Express 2026. Echipa care a ajuns pe ultimul loc: „Ne-au luat fața”

„Am pus prima cartela eu”, relatează Mirela. „Cine pune primul cartela în China e cel mai șmecher că p-ăla îl duce primul liftul. Eu asta am înțeles-o târziu.”

Fiind multe persoane, liftul nu se închidea: „Nu mai pleca liftul!”

„Suntem prea mulți, trebuie să ieșim”, spune Gabi.

„Ultimii veniți, afară. Hai!” strigă Mirela.

Gabi și Alexuc au ales să coboare și să urce pe scări, mai ales că aveau camera la etajul 2.

„La 2 suntem noi, lasă-i să se bată în lift până nu mai pot”, spune Gabi.

Citește și: Concurenții Asia Express, puși la grea încercare la înălțime. Întrebarea care i-a dat peste cap: „Buda e budist?”

„Valerie făcea: <<Mirela, apasă 3!>> Eu mă făceam că nu înțeleg”, povestește Mirela. „Ea voia la 3, noi voiam la 5!”

„Dar eu cred că atunci când i-am dat Mirelei cartela, ea n-a pus cartela intenționat ca să nu ne ducă!” spune Valerie. „A, da? Hai să ieșim din lift!”

Astfel că, au coborât și Valerie, și Alex.

„Așa era normal!” susțin Mirela și Oana.

„Eu am căzut”, adaugă Mirela.