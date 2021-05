Burlacul, 13 mai 2021. Alexandra Mucea s-a enervat și a spus tot ce crede despre Simona

Alexandra Mucea a început să fie tot mai dezarmată de faptul că nu primește invitație de mers la o întâlnire cu Andi Constantin și acest lucru o face să devină tot mai neliniștită, de la o ediție la alta.

Mai mult decât atât, concurenta s-a enervat atunci când și-a dat seama de faptul că mult râvnitul burlac nu va veni la vila fetelor ca să asiste la party, deși este ziua ei de nume. Totuși, acesta a fost atent și i-a îndeplinit o dorință, trimițându-i un cadou pe sufletul ei.

Apoi, la vila fetelor s-a dat drumul la muzică și fetele au încercat să se distreze, dar se pare că lucrurile nu au mers atât de bine precum s

Citește și: Burlacul, 13 mai 2021. Catrina și Andi Constantin au mers la întâlnire. Ce planuri de viitor și-au făcut și ce a ieșit la iveală

Supărată, Alexandra Mucea nu s-a mai putut abține și a făcut dezvăluiri complet neașteptate despre „rivala” sa.

„Cred că astăzi am învățat să-mi împart energia unde trebuie și să nu mai pun suflet pe unii oameni care nu merită. Am fost dezamăgită mai mult pentru că nu au ajutat deloc să îmi transmit energie mai bună. Am văzut asta la Simona, dar și puțin la Ana. Chiar nu știu dacă Ana a vrut să facă asta, dar mă gândesc că fiecare persoană trece prin momentele sale”, a mărturisit aceasta, în episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat pe 13 mai 2021.