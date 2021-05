EXCLUSIV! În fiecare joi, de la ora 20:00, emisiunea "Burlacul" va fi în avans pe AntenaPlay

În lupta pentru inima Burlacului Andi Constantin s-au înscris 25 de pretendente, dintre care doar 15 au mers mai departe după prima întâlnire.

După ce fiecare dintre fete a avut șansa de a trăi o experiență unică în Turcia, locuind toate într-o vilă de lux, pretendentele au ieșit la mai multe întâlniri cu Andi. Aceste date-uri l-au făcut pe Burlacul să decidă cine primește trandafirul roșu și rămâne sau nu în competiție.

Burlacul, în avans de la 20:00 pe AntenaPlay

De-a lungul edițiilor, 9 fete au fost eliminate sau ales să părăsească această competiție din propria inițiativă, dar concurența a devenit mai aprigă atunci când în casă au intrat două noi pretendente. Acum, în lupta pentru inima burlacului au mai rămas 8 concurente.

Geloziile și disputele au fost aproape la ordinea zilei, iar burlacul a putut să observe astfel comportamentul fetelor.

Emisiunea a ajuns la ediția 10, aceasta fiind ediția care marchează o schimbare în difuzarea show-ului. “Burlacul” va rula pe Antena 1, de la ora 23:00, dar va fi disponibilă în exclusivitate de la ora 20:00 pe AntenaPlay.

Această surpriză cu siguranță îi va încânta pe fanii show-ului matrimonial, putând să-și urmărească favoritele în avans, pe AntenaPlay.

Burlacul Destăinuri, noul proiect AntenaPlay

AntenaPlay a lansat în martie cel mai nou proiect digital: Burlacul- Destăinuiri. Săptămânal, la finalul emisiei difuzată în fiecare joi, de la 23:00, la Antena 1, fanii emisunii Burlacul se pot bucura de un episod exclusiv online în care pot urmări reacțiile și confesiunile lui Andi Constantin. Fiecare episod va fi comentat împreună cu un invitat special, un prieten apropiat, care va descoperi alături de Andi cum a decurs procesul celei mai importante aventuri din viața lui.

”Începem un proiect interesant! După cum știți, în timpul emisiunii nu am cerut sfatul nimănui, pentru că nu am vrut să fiu influențat în alegerile pe care le voi face. Dar asta nu înseamnă că nu sunt o persoană care cere părerea prietenilor, mai ales că cei mai buni prieteni sunt și cei mai constructivi critici ai mei. Niciunul dintre ei nu știe deznodământul poveștii, așa că după fiecare emisiune stăm ore în șir la telefon, să luăm “pulsul la cald”. M-am gândit să le văd și reacțiile în persoană, pentru a vedea ce gândesc. Așa că îi voi invita pe rând, unul câte unu,l în emisiune, pentru a o discuta împreună. Am mai multe emoții acum. Telespectatorii trebuie să știe că eu nu am aflat încă ce s-a petrecut în casa fetelor”, a declarat Andi.

Sfaturi de căsnicie pentru Andi de la Răzvan Fodor

Căsătorit de mai bine de zece ani, Răzvan Fodor promite că îi va împărtăși lui Andi din experiența sa, pentru a-l ajuta să ia cea mai bună decizie. ”Cred că cea mai prețioasă lecție pe care am învățat-o a fost că bărbatul perfect și femeia perfectă există atunci când dai de el sau de ea. Dar pentru acel moment, pentru acea întâlnire tu trebuie să fii pregătit! Dacă de-a lungul vieții nu te-ai antrenat în sensul acesta, nu vei ști ce să ceri de la o femeie sau de la un bărbat, nu vei ști ce calități ai vrea de la omul de lângă tine. Și așa se întâmplă ca după doi-trei ani de relație să ajungi într-un moment de răscruce, să îți dai seama că nu te potrivești cu acea persoană. Acela este momentul în care oamenii sunt decepționați și pot rămâne cu impresia că nu există pereche perfectă. Ba da, există!”, spune cu tărie Răzvan Fodor.

Artistul și gazda emisiunii Burlacul mărturisește că potrivirea perfectă între el și soția sa, Irina, este cel mai bun ingredient al unei căsnicii fericite. ”Am dat nu doar de persoana potrivită, ci de cea care s-a mulat perfect, care își dorea aceleași lucruri ca și mine. Ne dorim aceleași lucruri, aceleași vacanțe, mâncăm același lucru, avem aceleași plăceri și hobby-uri, iar dacă toate acestea sunt în ADN-ul familiei, nu au cum să nu funcționeze. Având aceleași plăceri cu nevastă-mea, e clar că la noi în casă e mereu pace și armonie. Dacă toate lucrurile acestea le vorbești și le comunici de la început cu persoana de lângă tine sau chiar și cu persoana care apare în viața ta, chiar dacă încă nu știi încotro duce drumul, nu vei da greș niciodată”, a mai spus Răzvan Fodor.