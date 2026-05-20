Este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Franța în prezent. Vezi dacă știi cine este

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 Mai 2026, 08:49 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 08:59
Cariera sportivului la Real Madrid nu s-a desfășurat până acum așa cum se așteptau mulți fani și specialiști.

Deși atacantul francez în vârstă de 27 de ani a marcat 85 de goluri în 100 de apariții de la transferul pe Santiago Bernabeu, madrilenii sunt aproape să încheie al doilea sezon consecutiv fără să câștige titlul în La Liga sau trofeul UEFA Champions League.

Pentru un club care are în palmares 36 de titluri de campioană și 15 trofee Champions League, un asemenea bilanț este considerat inacceptabil.

Pe fondul nemulțumirii fanilor și al zvonurilor privind tensiuni în vestiar, presa internațională analizează modul în care al doilea sezon dificil al lui Mbappe la Madrid a început să se complice.

Totuși, în loc ca atenția să fie concentrată exclusiv pe recuperarea sa, discuțiile din jurul jucătorului s-au mutat în afara terenului.

Atacantul francez a primit câteva zile libere din partea clubului și a ales să călătorească în Sardinia pentru a se relaxa în perioada recuperării. Deși deplasarea a fost aprobată oficial de club, momentul ales nu a fost deloc pe placul suporterilor.

Mai multe fotografii cu Mbappe pe un iaht au apărut online exact în perioada în care Real Madrid disputa meciul cu Espanyol.

„În timpul liber, Mbappe poate face ce dorește, la fel ca orice alt jucător”, a declarat antrenorul Alvaro Arbeloa.

Reacții dure din partea fanilor

Nemulțumirea fanilor a dus rapid la apariția unei petiții online cu mesajul „Mbappe out”, care s-a răspândit masiv pe rețelele sociale.

Inițiatorii și-au propus să strângă 200.000 de semnături, însă petiția a depășit 12 milioane de susținători în mai puțin de 24 de ore. Nu există însă o modalitate clară de a verifica dacă toate persoanele care au semnat sunt într-adevăr suporteri ai lui Real Madrid.

Criticile vin într-un moment extrem de delicat pentru club. În acest context, presiunea asupra vedetelor echipei a crescut considerabil, iar Mbappe, chiar dacă este golgheterul echipei în acest sezon, a devenit ținta principală a criticilor.

Pe lângă discuțiile despre implicarea sa, au apărut și informații privind posibile tensiuni în vestiarul madrilen.

Reprezentanții lui Mbappe au transmis un comunicat în care au afirmat că aceste critici „nu reflectă realitatea implicării și muncii zilnice a lui Kylian pentru echipă”.

În perioada următoare, toată atenția se va concentra asupra stării sale fizice și asupra posibilității de a evolua în marele duel cu Barcelona.

„Vom vedea cum se simte Mbappe în această săptămână”, a spus Arbeloa după ultimul meci.

„După testele făcute săptămâna trecută, părea că recuperarea ar putea dura ceva mai mult.”

