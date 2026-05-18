Selecționerul echipei naționale de fotbal a Japoniei i-a uimit pe toți când a decis să-l aducă pe acest jucător la Campionatul Mondial din 2026. Cine va intra pe teren.

Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei. Despre cine e vorba | Profimedia Images

Japonia și-a anunțat oficial lotul pentru Campionatul Mondial din 2026, iar unul dintre cele mai emoționante momente a fost revenirea veteranului Yuto Nagatomo în echipa națională. La 39 de ani, experimentatul fundaș stânga va avea ocazia să participe la al cincilea său turneu final consecutiv, performanță impresionantă pentru fotbalul asiatic.

Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei

Selecționerul Hajime Moriyasu a prezentat lista celor 26 de jucători care vor reprezenta Japonia la turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic. În momentul în care numele lui Yuto Nagatomo a fost rostit, fostul jucător al lui Inter și Galatasaray nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmat, arată acest site.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar fanii au apreciat sinceritatea și atașamentul pe care fundașul îl are față de echipa națională. Pentru Nagatomo, convocarea reprezintă încă o confirmare a unei cariere impresionante, construite prin muncă și constanță la cel mai înalt nivel.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, fotbalistul evoluează în campionatul Japoniei, la o formație din Tokyo, însă experiența acumulată în Europa îl transformă într-un lider important în vestiarul naționalei. De-a lungul anilor, acesta a îmbrăcat tricourile unor cluburi importante precum Inter Milano, Galatasaray, Marseille și Cesena.

Citește și: Campanie în bikini înainte de mondial. Cum s-a pozat Georgina lui Ronaldo

Pentru reprezentativa Japoniei, Yuto Nagatomo a strâns nu mai puțin de 144 de selecții și a marcat patru goluri. Participarea la ediția din 2026 a Cupei Mondiale îl va introduce într-un grup restrâns de jucători care au bifat cinci Mondiale consecutive.

Veteranul Japoniei visează la un nou parcurs istoric la Cupa Mondială

Chiar dacă este unul dintre cei mai experimentați jucători de la turneu, Nagatomo este încă departe de recordul celui mai vârstnic fotbalist care a evoluat vreodată la un Campionat Mondial. Această performanță îi aparține portarului egiptean Essam El Hadary, care avea 45 de ani și 161 de zile când a intrat pe teren la Mondialul din Rusia, în 2018.

Citește și: Artiștii care vor urca pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Shakira și Madonna, cap de afiș

Selecționerul Hajime Moriyasu a mizat pe un lot echilibrat, format din jucători experimentați și tineri talentați. Printre cele mai importante nume se numără Takefusa Kubo, Wataru Endo, Daichi Kamada și Takehiro Tomiyasu, fotbaliști care evoluează la cluburi importante din Europa.

Japonia va evolua în grupa F la Campionatul Mondial din 2026, unde va întâlni Olanda, Tunisia și Suedia. Specialiștii consideră că asiatcii au șanse reale de calificare în fazele eliminatorii, mai ales datorită disciplinei tactice și vitezei de joc care au consacrat selecionata niponă în ultimii ani.

Turneul final se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026 și va fi cea mai mare ediție din istoria competiției, cu 48 de echipe participante.