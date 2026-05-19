Moment surprinzător între Lamine Yamal și Sergio Ramos. Totul s-a petrecut în 2016

Un moment între Lamine Yamal și Sergio Ramos a devenit viral. A avut loc în 2016, dar ecoul său se aude și astăzi.

Lamine Yamal și Sergio Ramos au o legătură emoționantă care a început în 2016, atunci când Yamal, în vârstă de doar 9 ani, a intrat pe teren ca mascotă a lui Sergio Ramos înaintea unui meci El Clásico.

Ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit din nou, de această dată ca adversari, atunci când Barcelona lui Yamal a jucat împotriva echipei Sevilla în 2023.

Între timp, Sergio Ramos l-a lăudat pe tânărul fotbalist, considerându-l un talent generațional și unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei naționale a Spaniei.

Pentru imaginile emoționante din 2016, în care micul Lamine Yamal intră pe teren alături de Sergio Ramos ca mascotă, videoclipul a devenit viral pe TikTok și alte rețele sociale.

În noua generație a Spaniei, condusă de Lamine Yamal, ideea de a-l include pe legendarul Sergio Ramos în lotul pentru Campionatul Mondial din 2026 părea aproape imposibilă. Totuși, exact acest scenariu începe să prindă contur în culisele naționalei iberice. În timp ce „La Roja” își construiește identitatea pentru turneul final din America de Nord, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului pare pregătit pentru o decizie care i-ar putea schimba finalul carierei.

Anul petrecut de Ramos în Mexic trebuia să reprezinte ultimul capitol al unei cariere impresionante, o perioadă mai liniștită, bazată pe experiență, leadership și relaxare. În schimb, aventura sa a devenit punctul de plecare pentru ceea ce ar putea fi ultima mare provocare din viața sa de fotbalist.

La 39 de ani, fundașul lui Monterrey continuă să impresioneze atât în defensivă, cât și prin contribuțiile sale ofensive. Căpitanul echipei mexicane analizează acum una dintre cele mai importante decizii din perioada de după despărțirea de Real Madrid.

Sergio Ramos a ajuns la Rayados la începutul anului 2025, semnând un contract pe un sezon. A acceptat provocarea de a evolua într-un nou campionat, într-o cultură diferită și într-o echipă care îi include pe Sergio Canales și Anthony Martial.

În urmă cu doar câteva săptămâni, fundașul vorbea cu entuziasm despre viața sa în Mexic și lăsa să se înțeleagă că și-ar dori să continue acolo. „Sunt foarte fericit aici… sper să pot rămâne”, declara Ramos.

Între timp, situația s-a schimbat considerabil. Deși se simte bine în Liga MX, iar cei de la Monterrey sunt interesați să îi prelungească înțelegerea, presa din Spania susține că veteranul este pregătit să își schimbe planurile, arată acest site.

Două motive importante îl împing spre această decizie: familia și posibilitatea de a participa la Campionatul Mondial din 2026. Revenirea lui Sergio Ramos în circuitul naționalei Spaniei ar reprezenta una dintre cele mai spectaculoase povești ale turneului final și ar aduce experiență unei generații tinere care îl are acum în prim-plan pe Lamine Yamal.