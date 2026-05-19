Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Moment surprinzător între Lamine Yamal și Sergio Ramos. Totul s-a petrecut în 2016

Moment surprinzător între Lamine Yamal și Sergio Ramos. Totul s-a petrecut în 2016

Un moment între Lamine Yamal și Sergio Ramos a devenit viral. A avut loc în 2016, dar ecoul său se aude și astăzi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 09:08 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 09:27
Moment surprinzător între Lamine Yamal și Sergio Ramos. Totul s-a petrecut în 2016 | Profimedia Images
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Lamine Yamal și Sergio Ramos au o legătură emoționantă care a început în 2016, atunci când Yamal, în vârstă de doar 9 ani, a intrat pe teren ca mascotă a lui Sergio Ramos înaintea unui meci El Clásico.

Moment surprinzător între Lamine Yamal și Sergio Ramos

Ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit din nou, de această dată ca adversari, atunci când Barcelona lui Yamal a jucat împotriva echipei Sevilla în 2023.

Între timp, Sergio Ramos l-a lăudat pe tânărul fotbalist, considerându-l un talent generațional și unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei naționale a Spaniei.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru imaginile emoționante din 2016, în care micul Lamine Yamal intră pe teren alături de Sergio Ramos ca mascotă, videoclipul a devenit viral pe TikTok și alte rețele sociale.

În noua generație a Spaniei, condusă de Lamine Yamal, ideea de a-l include pe legendarul Sergio Ramos în lotul pentru Campionatul Mondial din 2026 părea aproape imposibilă. Totuși, exact acest scenariu începe să prindă contur în culisele naționalei iberice. În timp ce „La Roja” își construiește identitatea pentru turneul final din America de Nord, unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului pare pregătit pentru o decizie care i-ar putea schimba finalul carierei.

Anul petrecut de Ramos în Mexic trebuia să reprezinte ultimul capitol al unei cariere impresionante, o perioadă mai liniștită, bazată pe experiență, leadership și relaxare. În schimb, aventura sa a devenit punctul de plecare pentru ceea ce ar putea fi ultima mare provocare din viața sa de fotbalist.

La 39 de ani, fundașul lui Monterrey continuă să impresioneze atât în defensivă, cât și prin contribuțiile sale ofensive. Căpitanul echipei mexicane analizează acum una dintre cele mai importante decizii din perioada de după despărțirea de Real Madrid.

Citește și: Artiștii care vor urca pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Shakira și Madonna, cap de afiș

Sergio Ramos a ajuns la Rayados la începutul anului 2025, semnând un contract pe un sezon. A acceptat provocarea de a evolua într-un nou campionat, într-o cultură diferită și într-o echipă care îi include pe Sergio Canales și Anthony Martial.

Detalii despre Sergio Ramos și parcursul său profesional

În urmă cu doar câteva săptămâni, fundașul vorbea cu entuziasm despre viața sa în Mexic și lăsa să se înțeleagă că și-ar dori să continue acolo. „Sunt foarte fericit aici… sper să pot rămâne”, declara Ramos.

Citește și: Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei. Despre cine e vorba

Între timp, situația s-a schimbat considerabil. Deși se simte bine în Liga MX, iar cei de la Monterrey sunt interesați să îi prelungească înțelegerea, presa din Spania susține că veteranul este pregătit să își schimbe planurile, arată acest site.

Două motive importante îl împing spre această decizie: familia și posibilitatea de a participa la Campionatul Mondial din 2026. Revenirea lui Sergio Ramos în circuitul naționalei Spaniei ar reprezenta una dintre cele mai spectaculoase povești ale turneului final și ar aduce experiență unei generații tinere care îl are acum în prim-plan pe Lamine Yamal.

Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei. Despre cine e vorba...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Observatornews.ro Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe Cât costă ceasurile Swatch/Audemars Piguet pentru care lumea s-a luat la bătaie la cozi uriașe
Antena 3 Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA Cum a ajuns fiul unui tractorist să construiască rachete și să fie invitat la NASA, după ce mai întâi i-a fost refuzată viza de SUA
SpyNews Dana Roba explică de ce domnul căruia îi făcea masaj nu purta lenjerie intimă! Imaginile au stârnit valuri de reacții Dana Roba explică de ce domnul căruia îi făcea masaj nu purta lenjerie intimă! Imaginile au stârnit valuri de reacții
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei. Despre cine e vorba
Unul dintre cei mai în vârstă jucători de la Campionatul Mondial 2026 va fi surpriza Japoniei. Despre cine e vorba
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Artiștii care vor urca pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Shakira și Madonna, cap de afiș
Artiștii care vor urca pe scenă la finala Campionatului Mondial 2026. Shakira și Madonna, cap de afiș
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes
Cum arată Dilan Çiçek Deniz cu părul scurt. Actrița este total schimbată, a apărut așa la Cannes Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște
Cum arătau Florinel de la Chefi la cuțite și Ioana când s-au lansat în muzică! Puțini i-ar mai recunoaște Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai
Cel mai mare lac din lume dispare și odată cu el dispar ecosisteme și mijloace de trai Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI
Nicușor Dan a nominalizat-o ca premier pe Delia Velculescu? Vine de la FMI BZI
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați
„Programul de drone” al MAI: 116 milioane euro, gata să zboare la firme cu zero angajați Jurnalul
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului
Controverse după votul Moldovei la Eurovision 2026. România a primit doar 3 puncte din partea juriului Kudika
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 Redactia.ro
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală
Bazinul de 3 milioane de euro inaugurat de două ori. Prima tăiere de panglică a fost în campania electorală Observator
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro
Factorii care influențează succesul sau eșecul procedurii de fertilizare in vitro MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei
Cum să îți înveți copilul despre importanța prieteniei și empatiei DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x