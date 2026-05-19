Antena aduce în România primul Campionat Mondial de fotbal transmis cu sunet surround

FIFA World Cup 2026 se vede exclusiv la Antena și AntenaPLAY, între 11 iunie și 19 iulie Antena pregătește pentru publicul din România cea mai complexă experiență de vizionare dedicată unui Campionat Mondial de Fotbal.

Între 11 iunie și 19 iulie 2026, Antena va transmite în exclusivitate FIFA World Cup 2026, prima ediție din istorie cu 48 de echipe, 104 meciuri și 3 țări gazdă: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

În premieră pentru România, competiția va fi transmisă cu sunet surround, o experiență prin care Antena își propune să aducă fanii mai aproape de atmosfera marilor stadioane ale lumii.

Antena este prima televiziune comercială din România care transmite FIFA World Cup, consolidându-și poziția de destinație principală pentru cele mai importante evenimente sportive și de entertainment. După ediția din 2026, Antena va transmite și FIFA World Cup 2030, devenind casa Mondialului în România pentru următoarele două ediții.

Pe durata turneului, publicul va avea acces la 104 meciuri LIVE, sute de ore de studio, intervenții de la fața locului, invitați speciali, internaționali români, campioni ai României, vedete Antena și conținut dedicat pe toate platformele grupului.

Experiența va fi extinsă și pe AntenaPLAY, unde fanii vor putea urmări toate meciurile live, alături de funcționalități și conținut exclusiv: două canale dedicate, acces la transmisia live cu o oră înainte de startul partidei, goluri și rezumate disponibile aproape în timp real, show-uri speciale cu nume mari din fotbal și entertainment, precum și acces la camere suplimentare față de semnalul TV.

„Antena este prima stație comercială care transmite World Cup în România și începem cu cea mai complexă ediție disputată vreodată. Din 11 iunie, fanii fotbalului vor avea parte de transmisii speciale, echipe la fața locului și o premieră tehnologică importantă: prima Cupă Mondială transmisă cu sunet surround în România. Este doar una dintre noutățile pe care le pregătim. Pe AntenaPLAY, abonații vor avea acces la camere exclusive, la conținut suplimentar și la o experiență care începe cu o oră înainte de fluierul de start al fiecărei partide. Antena este, în vara lui 2026, locul în care România trăiește Mondialul”, a declarat Mihai Ioniță, CEO Antena.

La rândul său, Bogdan Oancea, CTO Antena, a declarat: „Antena produce anual mii de ore de conținut la cele mai înalte standarde tehnice, de la cele mai iubite reality show-uri din România până la transmisiuni live majore. Pentru FIFA World Cup 2026, prima ediție cu 48 de echipe, am pregătit o experiență specială pentru telespectatori: sunet surround pentru transmisiunile Mondialului. Este o investiție importantă, la care lucrează zeci de oameni, pentru ca fanii să simtă mai intens emoția fiecărui meci, fie că urmăresc competiția la televizor sau pe AntenaPLAY”.