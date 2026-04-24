Vremea va putea opri meciurile la Campionatul Mondial 2026? Există numeroase provocări în acest sens

Campionatul Mondial de fotbal din 2026, organizat de FIFA în SUA, Mexic și Canada, se anunță spectaculos, dar nu lipsit de provocări. Dincolo de aspectele sportive și logistice, vremea ar putea juca un rol important în desfășurarea turneului, mai ales că acesta are loc în lunile de vară, când condițiile meteorologice pot fi imprevizibile.

Vremea va putea opri meciurile la Campionatul Mondial 2026?

Cele mai mari semne de întrebare sunt legate de Statele Unite, unde se vor disputa majoritatea meciurilor. În această perioadă, temperaturile ridicate, umiditatea crescută și furtunile frecvente pot influența atât jocul în sine, cât și organizarea partidelor. Spre deosebire de ploaie, care rareori duce la oprirea meciurilor, furtunile cu fulgere reprezintă un risc real și pot duce la întreruperi serioase.

În SUA există reguli stricte de siguranță în astfel de situații. Dacă este detectat un fulger la mai puțin de 13 kilometri de stadion, meciul este oprit imediat. Spectatorii pot fi evacuați temporar, iar jocul nu poate fi reluat decât după cel puțin 30 de minute fără alte descărcări electrice. Dacă apare un nou fulger, timpul de așteptare se reia de la zero. Acest protocol este obligatoriu și nu poate fi modificat, fiind aplicat și în competiții precum NFL sau MLS.

În practică, acest lucru înseamnă că meciurile pot fi întrerupte pentru perioade lungi, uneori chiar de peste o oră. Nu contează importanța partidei, regula se aplică în toate cazurile, inclusiv pentru fazele finale. De altfel, există îngrijorări legate de finala turneului, care ar urma să se joace pe MetLife Stadium, o zonă unde furtunile de vară sunt destul de frecvente, arată acest site.

Situația meciurilor din SUA în general

Astfel de situații nu sunt doar teoretice. La ediții recente ale unor competiții desfășurate în SUA, mai multe meciuri au fost afectate de vreme. Unele au fost amânate sau întrerupte pentru perioade îndelungate, ceea ce arată că scenariul este cât se poate de realist și pentru Cupa Mondială.

Regiunile din estul țării sunt considerate cele mai expuse. Orașe precum New York, Boston, Philadelphia sau Miami se află într-o zonă unde furtunile de vară apar des și pot crea probleme organizatorilor. Aici există cele mai mari șanse ca programul meciurilor să fie dat peste cap.

Pe lângă furtuni, și temperaturile ridicate pot influența competiția. Deși nu duc la oprirea jocurilor, căldura și umiditatea afectează ritmul partidelor, cresc nivelul de oboseală al jucătorilor și pot schimba strategia echipelor.

Campionatul Mondial din 2026 depinde de mai multe situații externe care nu pot fi astfel controlate.