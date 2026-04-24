Vremea va putea opri meciurile la Campionatul Mondial 2026? Există numeroase provocări în acest sens

Campionatul Mondial de fotbal 2026 vine cu mai multe provocări. Se pare că printre acestea se numără și fenomenele naturale.

Publicat: Vineri, 24 Aprilie 2026, 17:25 | Actualizat Vineri, 24 Aprilie 2026, 17:26
Campionatul Mondial de fotbal din 2026, organizat de FIFA în SUA, Mexic și Canada, se anunță spectaculos, dar nu lipsit de provocări. Dincolo de aspectele sportive și logistice, vremea ar putea juca un rol important în desfășurarea turneului, mai ales că acesta are loc în lunile de vară, când condițiile meteorologice pot fi imprevizibile.

Cele mai mari semne de întrebare sunt legate de Statele Unite, unde se vor disputa majoritatea meciurilor. În această perioadă, temperaturile ridicate, umiditatea crescută și furtunile frecvente pot influența atât jocul în sine, cât și organizarea partidelor. Spre deosebire de ploaie, care rareori duce la oprirea meciurilor, furtunile cu fulgere reprezintă un risc real și pot duce la întreruperi serioase.

În SUA există reguli stricte de siguranță în astfel de situații. Dacă este detectat un fulger la mai puțin de 13 kilometri de stadion, meciul este oprit imediat. Spectatorii pot fi evacuați temporar, iar jocul nu poate fi reluat decât după cel puțin 30 de minute fără alte descărcări electrice. Dacă apare un nou fulger, timpul de așteptare se reia de la zero. Acest protocol este obligatoriu și nu poate fi modificat, fiind aplicat și în competiții precum NFL sau MLS.

Citește și: Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul făcut de FIFA

În practică, acest lucru înseamnă că meciurile pot fi întrerupte pentru perioade lungi, uneori chiar de peste o oră. Nu contează importanța partidei, regula se aplică în toate cazurile, inclusiv pentru fazele finale. De altfel, există îngrijorări legate de finala turneului, care ar urma să se joace pe MetLife Stadium, o zonă unde furtunile de vară sunt destul de frecvente, arată acest site.

Situația meciurilor din SUA în general

Astfel de situații nu sunt doar teoretice. La ediții recente ale unor competiții desfășurate în SUA, mai multe meciuri au fost afectate de vreme. Unele au fost amânate sau întrerupte pentru perioade îndelungate, ceea ce arată că scenariul este cât se poate de realist și pentru Cupa Mondială.

Regiunile din estul țării sunt considerate cele mai expuse. Orașe precum New York, Boston, Philadelphia sau Miami se află într-o zonă unde furtunile de vară apar des și pot crea probleme organizatorilor. Aici există cele mai mari șanse ca programul meciurilor să fie dat peste cap.

Pe lângă furtuni, și temperaturile ridicate pot influența competiția. Deși nu duc la oprirea jocurilor, căldura și umiditatea afectează ritmul partidelor, cresc nivelul de oboseală al jucătorilor și pot schimba strategia echipelor.

Campionatul Mondial din 2026 depinde de mai multe situații externe care nu pot fi astfel controlate.

Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul făcut de FIFA...
AS.ro Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii! Milionarul român dispărut din spaţiul public, aproape de o lovitură financiară de proporţii!
Observatornews.ro Un vâlcean s-a îndrăgostit de o tânără de pe Facebook şi i-a trimis 13.000 de euro. Contul era unul fals Un vâlcean s-a îndrăgostit de o tânără de pe Facebook şi i-a trimis 13.000 de euro. Contul era unul fals
Antena 3 Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski Soldații ucraineni mor de foame și beau apă de ploaie. Un scandal uriaș zguduie armata lui Zelenski
SpyNews Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul făcut de FIFA
Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul făcut de FIFA
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa. Bucătarul starului a făcut dezvăluiri
Băutura pe care Cristiano Ronaldo a exclus-o din dieta sa. Bucătarul starului a făcut dezvăluiri
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent
Marjorie de Sousa rămâne internată în spital. Care este starea de sănătate a vedetei în prezent Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu ajung”
În Venezuela, trei luni de salariu minim nu valorează nici măcar un dolar. „Rafturile pot fi pline, dar banii nu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta!
Președintele Nicușor Dan tocmai a promulgat legea! Închisoare pe viață pentru cine face asta! BZI
Extremismul ecologist mai urcă o treaptă: interzis cu oaia la munte!
Extremismul ecologist mai urcă o treaptă: interzis cu oaia la munte! Jurnalul
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea împotriva femicidului Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi Observator
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate
Când și de ce e indicată testarea secrețiilor vaginale. Simptomele care nu trebuie ignorate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi
Mâncărimea picioarelor în sarcină. Tot ce trebuie să știi DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon
Tartă cu rubarbă și aluat cu scorțișoară. Desert simplu și delicios, de sezon Hello Taste
