Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru Cupa Mondială 2026. Anunțul făcut de FIFA

FIFA a pus la vânzare un nou lot de bilete, cu doar 50 de zile înainte de începutul Cupei Mondiale din America de Nord.

Un nou lot de bilete este pus la vânzare pentru cele 104 meciuri. Prima competiție va avea loc pe 11 iunie, așa cum a anunțat marți forul fotbalistic mondial, citat de AFP, arată cei de la News.ro.

FIFA a anunțat că biletele pentru turneul final al Cupei Mondiale vor fi puse în vânzare după principiul „primul venit, primul servit”, iar achizițiile se vor face în timp real, în funcție de disponibilitate.

Vânzarea urmează să înceapă la ora 15:00 GMT pe platforma oficială FIFA, iar fanii interesați trebuie să fie pregătiți să acționeze rapid, având în vedere cererea foarte mare.

Potrivit organizatorilor, nu este vorba despre o singură etapă de vânzare. Bilete suplimentare vor fi lansate treptat până aproape de finala programată pe 19 iulie, în funcție de locurile rămase disponibile. În această fază sunt incluse bilete din categoriile 1–3, dar și locuri situate în primele rânduri, în funcție de meci și stadion.

Interesul pentru competiție este uriaș. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că peste cinci milioane de bilete au fost deja vândute, dintr-un total estimat de aproximativ șapte milioane.

Acest lucru ține cont de capacitatea celor 16 stadioane care vor găzdui meciurile. Organizatorii sunt optimiști și cred că se va depăși recordul stabilit la ediția din 1994, când s-au vândut 3,5 milioane de bilete, arată acest site.

Campionatul Mondial din 2026 va fi unul ieșit din comun

Turneul din această vară este unul aparte, fiind organizat în comun de SUA, Mexic și Canada. Competiția va reuni 48 de echipe și va include nu mai puțin de 104 meciuri, dintre care majoritatea (78) se vor disputa pe teritoriul Statelor Unite.

Totuși, procesul de vânzare nu a fost lipsit de controverse. Mai multe organizații au criticat nivelul ridicat al prețurilor, considerând că acestea sunt exagerate și nu reflectă promisiunile inițiale făcute fanilor. În acest context, grupuri precum Football Supporters Europe și Euroconsumers au decis să sesizeze European Commission, acuzând FIFA de abuz de poziție dominantă și de practici netransparente în procesul de vânzare.

Reprezentanții FIFA resping aceste acuzații și susțin că prețurile sunt rezultatul unei cereri extrem de mari. De asemenea, aceștia explică faptul că sistemul de tarifare este unul dinamic, ceea ce înseamnă că prețurile pot varia în funcție de importanța meciului și de interesul publicului.

Deși interesul pentru Cupa Mondială este mai mare ca niciodată, modul în care sunt gestionate biletele continuă să genereze discuții aprinse.