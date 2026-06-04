Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain, este văzut în prezent drept unul dintre cei mai apreciați și respectați antrenori din fotbalul mondial.

Drama prin care a trecut Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain. Fiica sa a murit la doar 9 ani | Shutterstock

După o carieră extraordinară ca jucător atât la Real Madrid, cât și la Barcelona, Luis Enrique se pregătește acum pentru a treia sa finală de Liga Campionilor ca antrenor, după ce a cucerit trofeul cu Paris Saint-Germain în sezonul trecut.

Drama prin care a trecut Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint-Germain

Însă, dincolo de imaginea sa de competitor neînduplecat, se ascunde o poveste profund emoționantă și tragică, ce a zguduit lumea fotbalului în urmă cu câțiva ani.

În iunie 2019, Luis Enrique a renunțat în mod neașteptat la funcția de selecționer al Spaniei, Federația Spaniolă de Fotbal invocând atunci „motive personale urgente”. Două luni mai târziu, în august 2019, tehnicianul a publicat un mesaj devastator prin care a anunțat că fiica sa cea mică, Xana, a murit la vârsta de doar nouă ani.

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Xana s-a luptat timp de cinci luni cu osteosarcomul, o formă rară și extrem de agresivă de cancer osos care afectează în principal copiii, adolescenții și tinerii adulți. Fostul antrenor al Spaniei și Barcelonei i-a adus un omagiu emoționant după decesul acesteia. Inițial, el s-a retras temporar din activitate și i-a delegat atribuțiile secundului său de atunci, Robert Moreno, însă ulterior a demisionat pentru a se dedica în totalitate familiei, arată acest site.

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„Fiica noastră, Xana, a încetat din viață în această după-amiază, la vârsta de nouă ani, după o luptă intensă de cinci luni cu osteosarcomul (cancer osos)”, a scris Luis Enrique într-un mesaj publicat pe Twitter.

„Dorim să mulțumim tuturor pentru afecțiunea și sprijinul primit în ultimele luni și apreciem discreția și înțelegerea de care ați dat dovadă.

Mesajul lui Luis Enrique

De asemenea, vrem să le mulțumim angajaților spitalelor Sant Joan de Déu și Sant Pau pentru dedicarea și îngrijirea oferite, medicilor, asistentelor și tuturor voluntarilor. O mențiune specială pentru echipa de îngrijiri paliative de la Sant Joan de Déu.

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Ne va lipsi enorm, dar o vom purta în suflet în fiecare zi a vieții noastre, cu speranța că într-o zi ne vom revedea. Vei fi steaua care ne va călăuzi familia. Odihnește-te în pace, Xanita.”

La scurt timp după anunț, președintele Barcelonei de la acea vreme, Josep Maria Bartomeu, a transmis condoleanțe în numele clubului catalan, unde Luis Enrique a câștigat două titluri în La Liga atât ca jucător, cât și ca antrenor și și-a petrecut, în total, 11 ani din carieră.