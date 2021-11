Cum au reacționat Irina Fodor și Chef Cătălin Scărlătescu când au văzut imagini din show-ul Chefi fără limite

„Chefi fără limite” este un format original, filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde.

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de adventure - cooking show, primul show TV din România care combină într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, oferindu-le telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină.

Chefi fără limite: "O combinație între Chefi la Cuțite și Asia Express"

Chef Cătălin Scărlătescu: “Dragii mei, vă iau cu mine într-o locație superbă unde vom avea 10 ori, Dumnezeu știe câte nebunii, câte întâmplări și câte lecții de gătit vom învăța”

Chef Sorin Bontea: “Eu am venit aici să câștig, să-mi duc echipa la victorie. Despre asta este vorba!”

Florin Dumitrescu: “Eu în momentul în care mă uit și trăiesc fiecare zi de filmare pe set, îmi imaginez că ceea ce facem noi aici se duce un pic într-o extremă de cinematografie ca la “The Lord of the Rings”, “Game of Thrones”. Suntem vreo 200 de oameni, dacă nu chiar mai mulți. E o armată de oameni. Ceea ce facem noi aici este mai mult decât televiziune, din punctul meu de vedere”.

Chios, Lesbos, Corfu, Creta sau Naxos sunt câteva dintre destinațiile ce vor deveni câmp de luptă pentru cei trei chefi și echipele lor.

„Chefi fără limite” va străbate și va spune povestea gastronomică a unora dintre cele mai frumoase insule grecești. Alături de Chef Sorin Bontea, Chef Cătălin Scărlătescu și Chef Florin Dumitrescu, telespectatorii vor călători în lumea culinară și vor descoperi atât destinații, cât și combinații noi.

Reacția lui Chef Cătălin Scărlătescu și a Irinei Fodor după ce au văzut imaginile

“Râdem, glumim, dar oamenii ăștia au muncit de le-au sărit capacele vreo două luni”, spune Mihai Morar.

“Nu m-ați văzut? Cu oile, cu porcii, cu caprele, cu bivolii de apă”, a fost reacția lui Cătălin Scărlătescu după ce a văzut imaginile.

“Eram îndrăgostită de Grecia. Noi ne facem vacanțe pe acolo de 6 ani, dar am văzut-o altfel de data asta. A fost o aventură cu totul. A fost o combinație de fapt între cooking și travel. Pe chefi o să-i vedeți în cu totul alt ipostaze pentru că ați văzut câteva cadre aici, că ei participă atent la acțiunile desfășurate acolo”, spune Irina Fodor.

“Este, așa, un fel de combinație, pe limba mea, între Asia Express și Chefi la cuțite?”, întreabă Mihai Morar.

“Poți să-i spui așa. Este o combinație de multe lucruri, dar de multe lucruri bune și frumoase și cu haz”, răspunde Irina Fodor.

Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce va duce întreaga competiție la un alt nivel.

Cei trei chefi vor fi și ei nevoiți să iasă din bucătărie și să se alăture concurenților pentru ca echipa lor să iasă câștigătoare în anumite confruntări.

