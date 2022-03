Chefi fără limite, 14 martie 2022. Ce echipă a câștigat proba de gătit și amuleta supremă. Victoria a fost clară

În ediția 10 a emisiunii Chefi fără limite, concurenții și cei trei chefi au ajuns în Serres, locul ce a adus nu doar trei probe de avantaj, ci și o probă de gătit pentru o amuletă supremă.

După ce jurații au degustat rețetele de musaca pregătite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, aceștia au votat și verdictul a fost cât se poate de clar. La final, Irina Fodor a dezvăluit cine a câștigat amuleta supremă, la Chefi fără limite.

Echipa mov a primit sarcina de-a pregăti o rețetă de musaca pe bază de carne de bivol și vinete, Florin Dumitrescu a pregătit varianta cu cartofi, iar Sorin Bontea a fost nevoit să pregătească o rețetă vegetariană de musaca. Misiunea nu a fost deloc simplă și, având în joc o amuletă supremă cu o miză uriașă, fiecare echipă a încercat să dea tot ce a avut mai bun pentru a câștiga bonusul uriaș anunțat de Irina Fodor.

Bontea a mizat pe aromele obținute printr-un amestec de mai multe legume. Florin Dumitrescu, în schimb, a crezut că avantajul de-a găti cu Chef Stela îl va ajuta să aibă un preparat savuros, dar viziunile diferite despre bucătărie au dat naștere unor tensiuni în timpul probei de gătit. Cătălin Scărlătescu, în schimb, a fost ceva mai inventiv și a pregătit musacaua sub forma unor chiftele cu un sos de legume coapte la cuptor într-o tavă în care a pus inclusiv brânză cu mucegai.

Și se pare că tocmai această combinație inedită de ingrediente i-au adus o victorie detașată! Cu șapte farfurii, echipa mov a câștigat astfel amuleta supremă, la Chefi fără limite.

„Este atât de frumos să simți victoria. Uitați-vă pe fața mea, vă rog eu frumos, măcar pe o cameră, să vedeți cum săream ca nebunul și mă bucuram pe acolo. Băi, oameni buni. E frumos rău, tot să câștigi”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, extrem de încântat de faptul că a adus o victorie atât de importantă pentru echipa sa.

„Puțin dezamăgit, că am avut șansa noastră. Am fost cea mai dezavantajați, am avut de făcut vegetarian, am luat totuși cinci farfurii, nu ne-am făcut de râs. Am însă o vagă bănuială, eu cred totuși că cei care ne-au votat astăzi nu sunt greci. Eu cred că sunt bulgari. Îmi pare rău că am pierdut, dar mă alină cumva așa pierderea lui Florin cu două voturi”, a fost de părere Sorin Bontea, dezamăgit de faptul că grecii au apreciat mai mult „chiftelele” lui Scărlătescu decât musacaua lui cu legume.