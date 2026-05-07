Halloumi auriu cu miere și cimbru. O rețetă simplă, dar cu o aromă complexă

Descoperă rețeta de halloumi prăjit cu miere și cimbru – un preparat simplu, rapid și plin de arome, perfect pentru aperitive sau gustări rafinate.

Halloumi este din ce în ce mai populară, iar rețetele cu acest tip de brânză continuă să surprindă. Este o brânză semi-tare, albă, originară din Cipru, apreciată pentru textura sa aparte. Nu se topește ușor, ceea ce o face ideală pentru gătit la tigaie sau pe grătar.

Halloumi auriu cu miere și cimbru

În mod tradițional, halloumi este preparată din lapte de oaie și capră. Are o textură elastică și un gust ușor sărat, fiind adesea păstrată în saramură. Rețeta de mai jos este simplă, rapidă și extrem de gustoasă. Combinația de arome – sărat, dulce și ușor condimentat – o transformă într-un preparat perfect pentru aperitiv, gustare sau chiar pentru o salată sofisticată.

Este greu să reziști tentației de a mânca halloumi prăjit, auriu, direct din tigaie. Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să folosești halloumi din lapte de oaie și capră. Taie brânza în felii de aproximativ 1–1,25 cm grosime. În timpul gătirii, aceasta se micșorează cu aproximativ 30%, așa că feliile mai groase vor rămâne fragede în interior.

Un alt aspect important este folosirea uleiului. Fără ulei, halloumi se poate arde și nu va căpăta acea crustă aurie, crocantă. De asemenea, este esențial să usuci bine feliile înainte de gătire, pentru a obține o rumenire uniformă.

Ingrediente:

225–250 g halloumi

2 linguri ulei de măsline

1½ linguri de miere

½ linguriță de cimbru (sau câteva crenguțe proaspete)

2–3 vârfuri de cuțit de fulgi de ardei iute

Mod de preparare:

Începe prin a tăia halloumi în felii de 1–1,25 cm grosime. Așază-le pe un prosop de hârtie și tamponează-le pentru a elimina excesul de umiditate.

Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă feliile de halloumi. Gătește-le timp de 1–2 minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie și crocantă.

Scoate feliile pe un platou și stropește-le imediat cu miere. Presară deasupra cimbru și fulgii de ardei iute, pentru un plus de aromă.

Preparatul se servește cald, dar este la fel de gustos și rece. Poate fi consumat ca atare, ca aperitiv, sau inclus într-un platou de brânzeturi ori într-o salată cu legume proaspete.

