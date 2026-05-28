Acest aperitiv va impresiona cu singuranță musafirii, dar și membrii familiei. Încearcă rețeta de camembert la cuptor cu miere și fulgi de chili și nu vei regreta.

Camembert la cuptor cu miere și fulgi de chili. Un aperitiv care impresionează | Shutterstock

Acest preparat se face extrem de rapid și este cel mai bun servit cald, alături de pâine prăjită. Se poate servi și cu struguri, dar merele sau perele merg la fel de bine lângă această rețetă.

Camembert la cuptor cu miere și fulgi de chili

Este genul acela de preparat incredibil de cremos, topit și plin de savoare!

Ingrediente

Articolul continuă după reclamă

brânză Camembert

ulei de măsline

miere

fulgi de chili

crenguțe de rozmarin

cimbru

sare de mare și piper negru

pâine, crostini sau crackers

struguri, fructe de pădure proaspete sau orice fruct preferi

Pașii pentru preparare

Pasul 1: Crestează brânza

Preîncălzește cuptorul la 180°C.

Îndepărtează ambalajul de hârtie al brânzei Camembert. Cu ajutorul unui cuțit ascuțit, crestează ușor partea de deasupra a crustei în model de grilaj, la aproximativ 0,5 cm adâncime. Dacă preferi, poți îndepărta complet partea superioară a crustei, însă varianta crestată păstrează mai bine textura și aspectul brânzei.

Citește și: Morcovi baby în sos de unt. O garnitură care nu trebuie să lipsească de pe masă

Pasul 2: Condimentează

Poți lăsa brânza în cutia ei din lemn sau o poți muta într-un vas mic pentru copt. Merge și într-o tavă tapetată cu folie de aluminiu. Așază vasul pe o tavă cu hârtie de copt, în cazul în care brânza se revarsă în timpul coacerii.

Adaugă deasupra uleiul de măsline, mierea, fulgii de chili, sarea și piperul. Introdu crenguțele de rozmarin și cimbru în crestăturile făcute în brânză, apoi mai presară puține condimente deasupra.

Citește și: Rețetă de porchetta în stil italian. O alegere pe care toată lumea o va ține minte

Pasul 3: Coace și servește

Pune brânza la cuptor timp de 12-15 minute, până când devine moale și începe să curgă ușor. Dacă o lași prea puțin, interiorul va rămâne tare, iar dacă o gătești prea mult, după aproximativ 15 minute, brânza va începe să se întărească din nou.

Servește imediat cu pâine crocantă prăjită și struguri proaspeți.

Ingrediente și cantități

1 roată de brânză Camembert (aprox. 225 g)

1 lingură ulei de măsline extravirgin

2 linguri miere

1 linguriță fulgi de chili (sau mai mult, după gust)

1 lingură rozmarin proaspăt

1 lingură cimbru proaspăt

sare kosher și piper negru proaspăt măcinat

baghetă sau pâine prăjită, la alegere

struguri pentru servire

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.