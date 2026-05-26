Tocană de iepure cu ciuperci. O rețetă plină de gust și savoare

Tocana de iepure cu ciuperci este genul de preparat care îți încălzește sufletul și îți răsfață papilele gustative. Aromată, cremoasă și plină de gust, această rețetă aduce confort și bucurie la fiecare masă. Este perfectă pentru serile răcoroase, când îți dorești ceva consistent și savuros.

Tocană de iepure cu ciuperci

Combinația dintre carnea fragedă de iepure, ciupercile aromate, usturoiul copt și supa bogată transformă această tocăniță într-un preparat elegant și reconfortant. Ciupercile porcini uscate oferă o aromă intensă, iar lichidul în care sunt hidratate adaugă și mai mult gust sosului. Nu uita să strecori acest lichid pentru a elimina eventualele impurități.

Pentru această rețetă poți folosi aproape orice tip de ciuperci: champignon, pleurotus, hribi sau un mix de ciuperci sălbatice.

Ingrediente necesare

30 g ciuperci porcini uscate

2 căpățâni de usturoi

1 lingură ulei de măsline extravirgin

1,5 kg ciuperci mixte

4 linguri unt nesărat

1 iepure porționat

3 șalote mari, tocate

1 cană sherry sau vin alb

1–2 căni din apa în care ai hidratat ciupercile

3 căni supă de pui

1 lingură cimbru proaspăt sau 2 lingurițe cimbru uscat

1 păstârnac mare, curățat și tăiat bucăți

sare, după gust

2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

Cum prepari tocana de iepure cu ciuperci

1. Coace usturoiul

Preîncălzește cuptorul la 190°C.

Taie partea superioară a căpățânilor de usturoi și stropește-le cu ulei de măsline. Înfășoară-le lejer în folie de aluminiu și coace-le timp de 45–60 de minute, până când cățeii devin moi și aurii. Lasă-le să se răcească.

2. Hidratează ciupercile porcini

Pune ciupercile porcini într-un bol și acoperă-le cu apă fierbinte. Lasă-le la hidratat aproximativ 20–30 de minute.

3. Pregătește iepurele

Taie iepurele în bucăți potrivite pentru servire și asezonează-l bine cu sare. Lasă carnea la temperatura camerei aproximativ 30 de minute.

Poți folosi întregul iepure pentru această rețetă. Chiar și bucățile cu mai puțină carne vor oferi un gust excelent tocăniței.

4. Pregătește amestecul de ficat (opțional)

Dacă vrei un sos mai fin și mai bogat, poți pregăti un agent natural de îngroșare inspirat din bucătăria franceză.

Toacă mărunt ficatul de iepure și amestecă-l cu 1–2 linguri de crème fraîche sau smântână. Pasează compoziția printr-o sită fină și păstreaz-o la frigider până la final.

5. Pregătește ciupercile

Taie ciupercile proaspete în bucăți mari sau felii groase. Scoate porcini din apă și toacă-i mărunt.

Strecoară lichidul în care au stat la hidratat printr-un filtru de cafea sau printr-un prosop de hârtie pentru a elimina orice urmă de nisip sau impurități. Păstrează lichidul.

6. Sotează ciupercile

Încinge o oală mare cu fund gros și adaugă ciupercile fără ulei. Gătește-le la foc mare până își lasă lichidul.

Redu focul la mediu și continuă să le gătești până când lichidul se evaporă aproape complet. Asezonează ușor cu sare și scoate ciupercile într-un bol.

7. Rumenește iepurele

Adaugă untul în aceeași oală. Când s-a topit, pune bucățile de iepure bine șterse cu prosoape de hârtie.

Rumenește-le pe toate părțile. Dacă este nevoie, gătește carnea în mai multe tranșe pentru a nu aglomera vasul. Scoate apoi bucățile de iepure și pune-le deoparte.

8. Călește șalotele

Adaugă șalotele în oală și gătește-le aproximativ 3 minute, până devin moi și ușor caramelizate. Presară puțină sare.

Între timp, stoarce usturoiul copt în lichidul păstrat de la ciuperci și amestecă bine cu un tel.

9. Deglazează și formează sosul

Toarnă sherry-ul sau vinul alb peste șalote și amestecă bine, răzuind bucățile rumenite de pe fundul oalei.

Lasă lichidul să scadă la jumătate, apoi adaugă amestecul de usturoi și lichidul de la ciuperci. Completează cu supa de pui și omogenizează.

10. Fierbe tocănița

Adaugă cimbrul, ciupercile, păstârnacul și bucățile de iepure.

Adu totul la punctul de fierbere, apoi redu focul și lasă tocănița să fiarbă lent aproximativ 90 de minute, până când carnea devine foarte fragedă și aproape se desprinde de pe os.

La final, gustă și potrivește de sare. Presară pătrunjel proaspăt.

11. Adaugă amestecul de ficat (opțional)

Dacă folosești amestecul de ficat și crème fraîche, oprește focul înainte de a-l adăuga.

Încorporează-l ușor în tocăniță și lasă preparatul să se încălzească un minut. Nu mai fierbe tocana după acest pas, deoarece crema se poate tăia.

Cum servești tocana de iepure

Servește tocana fierbinte, alături de: pâine rustică crocantă, piure de cartofi cu usturoi, piure de țelină, cartofi noi copți sau o salată verde simplă.

Poți acompania preparatul cu un vin alb corpolent, un rosé sec sau un vin roșu ușor.

Cum păstrezi tocana

Tocana de iepure este chiar mai gustoasă a doua zi. Păstreaz-o la frigider, într-un recipient bine închis, până la 4 zile. O poți congela până la 3 luni. Dezgheaț-o lent în frigider și reîncălzește-o pe aragaz până ajunge complet fierbinte.

