Pulpă de curcan cu garnitură de cartofi. O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă

Pulpă de curcan la cuptor cu garnitură de cartofi, o rețetă simplă și delicioasă. Trucurile care fac carnea fragedă și pielea perfect crocantă.

Pulpele de curcan sunt alegerea perfectă atunci când nu mai știi ce să gătești și vrei ceva simplu, gustos și sățios. Ai nevoie doar de câteva ingrediente, iar prepararea la cuptor le face fragede, aromate și mult mai sănătoase. În plus, sunt ideale atât pentru o masă în familie, cât și pentru o cină relaxată alături de prieteni.

Pulpă de curcan cu garnitură de cartof

Dacă nu vrei să te complici cu o pasăre întreagă, pulpele de curcan sunt soluția ideală. Tot ce trebuie să faci este să le ungi cu unt aromatizat cu ierburi, să le învelești în folie de aluminiu și să le lași la cuptor până devin incredibil de fragede. La final, le rumenești câteva minute pentru a obține acea piele crocantă și aurie pe care nimeni nu o poate refuza. Iar sosul rămas în folie nu trebuie aruncat — acel „aur lichid” poate fi transformat într-un sos delicios pentru friptură sau cartofi.

Ingrediente

8 linguri unt nesărat, topit și răcit ușor

1 lingură frunze proaspete de rozmarin, tocate grosier

1 lingură frunze proaspete de cimbru, tocate grosier

1 lingură muștar Dijon (opțional)

1 linguriță sare

1/2 linguriță pudră de usturoi

1/2 linguriță zahăr brun

1/2 linguriță piper negru proaspăt măcinat

4 pulpe de curcan cu piele și os

cartofi pentru garnitură

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 160°C și pregătește o tavă cu grătar metalic. Dacă vrei să cureți mai ușor tava după gătit, o poți tapeta cu folie de aluminiu.

Într-un bol mic, amestecă untul topit cu rozmarinul, cimbrul, muștarul Dijon, sarea, pudra de usturoi, zahărul brun și piperul. Vei obține o compoziție aromată și cremoasă.

Unge bine pulpele de curcan cu acest amestec, inclusiv sub piele, pentru mai multă aromă. Înfășoară fiecare pulpă în folie de aluminiu și așază-le pe grătarul metalic.

Coace pulpele timp de aproximativ 1 oră și 45 de minute – 2 ore, până când carnea devine foarte fragedă și temperatura internă ajunge la minimum 74°C.

Scoate apoi pulpele din folie și păstrează lichidul rămas, dacă vrei să îl folosești pentru sos. Pornește funcția de grill și mai lasă carnea la cuptor încă 8-10 minute, întorcând-o la jumătatea timpului, până când pielea devine crocantă și rumenă.

Lasă preparatul să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de servire și pregătește între timp garnitura de cartofi.

Truc pentru o piele extra crocantă

Dacă vrei ca pielea să iasă și mai crocantă, lasă pulpele descoperite în frigider peste noapte, așezate pe un grătar metalic. Astfel, pielea se va usca ușor și se va rumeni perfect la cuptor.

Pulpele de curcan pot fi păstrate la frigider, într-un recipient etanș, până la 4 zile.

