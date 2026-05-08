Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Pulpă de curcan cu garnitură de cartofi. O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă

Pulpă de curcan cu garnitură de cartofi. O rețetă simplă, dar extrem de gustoasă

Pulpă de curcan la cuptor cu garnitură de cartofi, o rețetă simplă și delicioasă. Trucurile care fac carnea fragedă și pielea perfect crocantă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 18:07 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 18:09
Pulpele de curcan sunt alegerea perfectă atunci când nu mai știi ce să gătești și vrei ceva simplu, gustos și sățios. | Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pulpele de curcan sunt alegerea perfectă atunci când nu mai știi ce să gătești și vrei ceva simplu, gustos și sățios. Ai nevoie doar de câteva ingrediente, iar prepararea la cuptor le face fragede, aromate și mult mai sănătoase. În plus, sunt ideale atât pentru o masă în familie, cât și pentru o cină relaxată alături de prieteni.

Pulpă de curcan cu garnitură de cartof

Dacă nu vrei să te complici cu o pasăre întreagă, pulpele de curcan sunt soluția ideală. Tot ce trebuie să faci este să le ungi cu unt aromatizat cu ierburi, să le învelești în folie de aluminiu și să le lași la cuptor până devin incredibil de fragede. La final, le rumenești câteva minute pentru a obține acea piele crocantă și aurie pe care nimeni nu o poate refuza. Iar sosul rămas în folie nu trebuie aruncat — acel „aur lichid” poate fi transformat într-un sos delicios pentru friptură sau cartofi.

Ingrediente

Articolul continuă după reclamă
  • 8 linguri unt nesărat, topit și răcit ușor
  • 1 lingură frunze proaspete de rozmarin, tocate grosier
  • 1 lingură frunze proaspete de cimbru, tocate grosier
  • 1 lingură muștar Dijon (opțional)
  • 1 linguriță sare
  • 1/2 linguriță pudră de usturoi
  • 1/2 linguriță zahăr brun
  • 1/2 linguriță piper negru proaspăt măcinat
  • 4 pulpe de curcan cu piele și os
  • cartofi pentru garnitură

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 160°C și pregătește o tavă cu grătar metalic. Dacă vrei să cureți mai ușor tava după gătit, o poți tapeta cu folie de aluminiu.

Într-un bol mic, amestecă untul topit cu rozmarinul, cimbrul, muștarul Dijon, sarea, pudra de usturoi, zahărul brun și piperul. Vei obține o compoziție aromată și cremoasă.

Unge bine pulpele de curcan cu acest amestec, inclusiv sub piele, pentru mai multă aromă. Înfășoară fiecare pulpă în folie de aluminiu și așază-le pe grătarul metalic.

Coace pulpele timp de aproximativ 1 oră și 45 de minute – 2 ore, până când carnea devine foarte fragedă și temperatura internă ajunge la minimum 74°C.

Scoate apoi pulpele din folie și păstrează lichidul rămas, dacă vrei să îl folosești pentru sos. Pornește funcția de grill și mai lasă carnea la cuptor încă 8-10 minute, întorcând-o la jumătatea timpului, până când pielea devine crocantă și rumenă.

Lasă preparatul să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de servire și pregătește între timp garnitura de cartofi.

Truc pentru o piele extra crocantă

Dacă vrei ca pielea să iasă și mai crocantă, lasă pulpele descoperite în frigider peste noapte, așezate pe un grătar metalic. Astfel, pielea se va usca ușor și se va rumeni perfect la cuptor.

Pulpele de curcan pot fi păstrate la frigider, într-un recipient etanș, până la 4 zile.

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.

Halloumi auriu cu miere și cimbru. O rețetă simplă, dar cu o aromă complexă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Observatornews.ro Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă Se deschide o nouă fabrică lângă București, ca urmare a războiului din Iran. Apar 150 de noi locuri de muncă
Antena 3 Cine este bărbatul suspectat că a ucis-o pe eleva de 18 ani din Bihor la ferma la care făcea practică Cine este bărbatul suspectat că a ucis-o pe eleva de 18 ani din Bihor la ferma la care făcea practică
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Halloumi auriu cu miere și cimbru. O rețetă simplă, dar cu o aromă complexă
Halloumi auriu cu miere și cimbru. O rețetă simplă, dar cu o aromă complexă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Friptură de antricot cu sos de vin roșu. O rețetă elegantă pe care trebuie să o încerci
Friptură de antricot cu sos de vin roșu. O rețetă elegantă pe care trebuie să o încerci
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x