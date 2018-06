Burger delicios cu aromă de barbeque, pregătit la tigaie! Rețeta te cucerește instant

A venit vara și oricine vrea să se bucure de plăcerea unui grătar delicios și savuros. Dar cum poți face asta, chiar la tine acasă? Simplu și rapid, cu o rețetă spectaculoasă de burger suculent!

Nu toți avem posibilitatea de-a merge la pădure sau în spațiile special amenajate pentru a face un grătar, dar dacă folosești câteva trucuri utile îți poți oferi plăcerea unei rețete cu gust de barbeque, chiar la tine acasă! Cum se face cel mai bun burger din lume?

Pentru a pregăti rețeta noastră de burger delicios vei avea nevoie de câteva ingrediente:

700-800 gr carne de vită (tocată)

sare și piper

un ou

sos barbeque

chifle de burger

felii de cașcaval sau bacon (opțional)

legume preferate (ceapă, roșii, castraveți murați, salată etc)

Cum se face simplu și rapid rețeta de burger aromat?

Într-un vas încăpător se amestecă bine de tot carnea cu oul, condimentele și puțin sos barbeque, până ce totul se transformă într-un amestec omogen. Se dă forma burgerilor și se pune tigaia la încins. Noi am ales să folosim un Regis Stone Griddle Pan, o tigaie cu înveliș special, antiaderent, ce împiedică lipirea alimentelor.

Rumenim bucățile de carne pe ambele părți, până ajungem la textura dorită (mai prăjiți sau mai suculenți). Chiflele se taie în jumătăți, se ung cu sos barbeque (sau ketchup, maioneză, sos de usturoi etc) și se pun ingredientele dorite, tăiate în felii subțiri (ceapă, roșii castraveți murați etc). Carnea fierbinte se pune pe una dintre jumătăți, se adaugă imediat cașcaval feliat (sau felii subțiri de bacon prăjit) și apoi se pune și cealaltă jumătate. Am obținut un super burger, făcut ca la carte!

Secretul unei rețete reușite constă nu doar în prospețimea ingredientelor alese, ci și în calitatea instrumentelor de gătit folosite. Tigaia Regis Stone Griddle Pan, cu efect de piatră încinsă, ne-a permis să gătim burgerul fără grija că se va lipi carnea, chiar dacă nu am folosit ulei deloc!

În plus, vei observa că produsul oferă o calitată superioară față de cele ceramice, fiindcă sunt mult mai rezistente la zgârieturi și mai durabile.

Poți folosi tigaia din gama Regis Stone pentru a pregăti tot felul de fripturi delicioase și porții aromate de grătar, fără ulei și fără să faci mult fum. Uită definitiv de chinul curățării urmelor de arsură și dotează-ți bucătăria cu un accesoriu excelent de gătit.

